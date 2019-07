La reacción del público a lo que pasó en Mujeres y Hombres y Viceversa: "es toda una decepción"

"No estoy, con ella SOY". Así comenzó Efrén su último alegato como tronista. "Hoy, voy a elegir a una mujer de la que me ha dolido más a mi el trono por ella que por mí. Es una mujer que me he dado cuenta que llevo diez años buscándola y no lo sabía. Uno sabe cuando ama, pero no por qué ama. Ana, te quiero". Así se sinceró Efrén durante el programa de Mujeres y Hombres y Viceversa en el que dio por finalizado su trono y por fin se fue con la mujer con la que "cierra un ciclo". Tras casi cinco meses mareando la perdiz el tronista que ha mostrado todas sus caras durante el programa decidió terminar con la incertidumbre y escoger a Ana por delante de Ther. Esta decisión no gustó ni al público que seguía el programa desde el plató ni a la audiencia que estaba en su casa. De hecho, mientras Efrén se dirigía a la cámara para proclamar como reina de su trono a su pretendienta las risas por su alegato y, sobre todo, al remarcar que llevaba 10 años buscando a Ana, se apoderaron del público.



Para muchos esta elección de Efrén no se debe a una casualidad. El tronista llevaría dando vueltas a su elección durante mucho tiempo para alargar su presencia en el programa y así sacar beneficio de su nuevo paso por televisión después de que muchos se hubieran olvidado de su existencia. "Los sabía desde hacía mucho tiempo, menuda tontería de final", se quejaba una espectadora que añadía, "menuda decepción". "El ya lo sabía desde hace mucho, pero no quería dejar el trono, no sabe nada Efrén", decía otro seguidor del programa.





Lo cierto es que el tronista pasó durante esos cinco meses por los brazos de media docena de pretendientas que se dejaron querer por el que fuera el primer fenómeno del programa hace ya más de 10 años. En los albores de MyHyV Efrén se convirtió en todo un ídolo de muchos jóvenes que no se perdían ni un solo programa dirigido y presentado por aquel entonces por Emma García. abandonórumbo auna vez finalizado su trono, pero el cambio de cadena solo supuso un desvanecimiento de todas las posibilidades de hacerse con un hueco en la pequeña pantalla.