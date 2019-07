Así vuelve Chelo García Cortés a Sálvame: con 34 kilos menos "eufórica y radiante", según sus amigos

Es un momento complicado para Chelo García Cortés. La periodista colaboradora de Sálvame va a tener que volver al programa en el que trabaja y no lo va a tener fácil. Al menos eso parce a juzgar por lo que le están preparando estos días sus compañeros. El programa de las tardes de Telecinco ha centrado en ella buena parte de su programación. No en vano es fundamental que al menos una de las personas que forman parte de Sálvame acaben dentro del reality para tener algo de lo que hablar durante las más de cuatro horas que cada día se emiten de este programa.

Aseguran quienes conocen a García Cortés que se encuentra "eufórica y radiante" pasando unos días de vacaciones lejos de sus obligaciones habituales. Y hay quién dice que incluso no quiere volver a Sálvame pero que va a tener que hacerlo por dinero. En este sentido García Cortés ya cuenta los días para tener que regresar al programa en el que colabora.

Su vuelta no va a ser fácil. Sus compañeros, enfadados por el hecho de que García Cortés no hablara muy bien de ellos en la isla y se crea ahora "en la cresta de la ola" y sin la necesidad de seguir trabajando, no dejan de cargar contra ella cada tarde. "Estos que iban de amigos ahora nos ponen a caldo", llegó a decir García Cortés a uno de sus amigos más íntimos, Jesús Mariñas, quién hace unos días acudió a Sálvame para explicar todo lo que le estaba pasando por la cabeza a Cortés.

Chelo, que ha adelgazado 34 kilos, protagonizó uno de los momentos más importantes de la isla al encontrarse con la que durante años fuera una de sus mejores amigas: Isabel Pantoja. La cantante era la estrellas más importante del programa y muchos se preguntaban cómo reaccionaría Cortés al primer contacto con la tonadillera. Actualmente la periodista está siendo tratada en una clínica de Barcelona. Su importante pérdida de peso hizo que tuviera que someterse a un exhaustivo control médico. No en vano el cuerpo vive un cambio muy importante de los malos hábitos de alimentación de la isla a la vida normal.

Por eso se necesita un período de adaptación que todos viven en mayor o menor medida y que en este caso tiene que ir siempre acompañado de consejos médicos y de una supervisión adecuada. La isla puede traer muchas consecuencias y hay que evitarlas en la medida que se pueda.