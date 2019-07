Un extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa calienta las redes con un desnudo integral

El verano trae el calor y algunos se quitan hasta la ropa. Es el caso de Álex Bueno, uno de los últimos tronistas que durante el pasado año pasaron por el programa de Cuatro Mujeres y Hombres y Viceversa que en las últimas horas ha sorprendido a sus miles de seguidores con un desnudo integran que en apenas 10 minutos ya acumulaba más de 10.000 reacciones.



Bueno vivió uno de los tronos más polémicos de los últimos años. A su salida del programa muchos le acusaron de hacer un montaje o incluso de haber tenido ya seleccionada a su chica de antemano. Lo cierto es que poco después de dejar Mujeres y Hombres y Viceversa el modelo decidió casarse con su novia. Una decisión un tanto precipitada para muchos que luego cambió sobre la marcha durante una "crisis" que vivieron ambos jóvenes y que se resolvió con cámaras por delante en otro reality de Mediaset.





Y es que Mujeres y Hombres y Viceversa sigue siendo uno de los mejores "programas trampolín" de Cuatro y Telecinco. Los jóvenes que quieren buscar el amor acuden a este formato pero no acaban ahí. Después de haberse casado o de haberse enamorado alcanzan la fama suficiente para seguir recorriendo otros platós y para participar en otros concursos realitys que, es en esta ocasión sí, les reportan importantes beneficios económicos.El formato de Cuatro está a punto de acabar uno de sus años más complicados. Emma Garcia, la que hasta la fecha se encargaba de buscar pareja a los y las jóvenes que pasaban por el programa decidió dejar este formato y lo cambió por Viva la vida, el programa de las tardes del fin de semana de Telecinco. Mientras Toñi Moreno, la que hasta entonces conducía este formato, hacía el camino inverso.La decisión no sentó bien a muchos pero es cierto que este es uno de los programas de Mediaset que más consumo a la carta tiene. Son cientos los jóvenes que lo ven a la carta en la plataforma de Mediaset por lo que no parecía que cambio fuera a suponer nada importante.