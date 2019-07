Carlota Corredera habla públicamente de su comentado "embarazo"

Que los presentadores están sometidos al continuo "espionaje" por parte de los espectadores es algo que ya casi todos asumen. No es extraño que algunos de los rostros más conocidos y populares de la televisión sean atacados en redes sociales. Da igual lo que digan en sus cuentas personales o lo que hagan en la pequeña pantalla, siempre va a haber alguien que aproveche un momento determinado para meter el dedo en la llaga o para criticar con o sin fundamento. Pero algunos se lo toman con humor. Es el caso de Carlota Corredera.

La que desde hace años ejerce como presentadora eventual del programa Sálvame ha sido ya varias veces noticia por su pérdida de peso. De hecho ella misma concedió varias entrevistas en las que hablaba de cómo había cambiado su físico. Incluso en algunas revistas se había llegado incluso a hablar de que debido a un supuesto aumento de peso la presentadora de Sálvame había exigido que desde la cadena se tomaran determinadas medidas para disimular su físico.

En esa misma línea podríamos situar el comentario que le hizo a Corredera y al programa un espectador hace unos días a través de Twitter. "¿Está Carlota Corredera embarazada?", preguntaba este usuario de la red social a buen seguro con poca buena intención. "Sí, de trillizos", contestaba la presentadora con sorna.

Lo cierto es que las redes sociales con más que crueles con los presentadores de este tipo de programas. Basta darse un paseo por los comentarios que recibió Corredera a este chiste sobre su embarazo para darse cuenta del odio que destilan algunos comentarios. Algunos espectadores aprovecharon incluso la broma para hablar del trato que Corredera había dispensado a Miriam, una de las invitadas que había acudido al plató después de participar en varios programas realitys de la cadena.

Sálvame ha ido cambiando de presentadores en los últimos años. Carlota Corredera no es la única que ha llegado para sustituir a Jorge Javier Vázquez en sus ausencias. En este enlace te hablábamos hace unos días de la nueva joven que se ha hecho cargo del programa en el que Paz Padilla era, hasta hace poco, la única sustituta del presentador catalán. Una humorista a la que, por otra parte, también se ha criticado mucho en redes sociales en no pocas ocasiones por su actitud al frente de Sálvame. Un programa que precisamente no huye de las polémicas y del enfrentamiento en plató.