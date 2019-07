David Bustamante estalla en redes sociales: "que no se equivoquen..."

David Bustamante se encuentra inmerso en su gira 'Héroe', la cual le está llevando a recorrerse todos los escenarios del país. Pero entre concierto y concierto siempre tiene un rato para sus redes sociales y ha sido justo eso, un mensaje en un su Instagram, lo que ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores.



El cántabro ha subido una fotografía a su cuenta de Instagram, en la que se puede ver el volcán del Teide desde las alturas, pero lo que se ha convertido en el centro de todas las miradas, ha sido el mensaje con el que lo ha decidido acompañar la fotografía. Ya que muchos sospechan que puede ser una "pulla" a su ex mujer, Paula Echevarría.



Y es que pese a que el matrimonio entre el cantante y la actriz ya es historia, de hecho, el cántabro ha rehecho su vida al lado de la bailarina Yana Orina, y por su parte, Echevarría también sigue adelante con el futbolista Miguel Torres, son muchos los que consideran que todavía quedan rencillas entre ambos y que usan las redes sociales para mandarse algún que otro mensaje.



"En esta vida el mediocre es el que más ruido hace, y se atreven a criticar a quienes construyen, logran y consiguen... Simplemente por intentar no sentirse tal lejos de esos que admiran...Por que no se equivoquen...La envidia es tan solo una gran admiración mal gestionada..." ha sido el mensaje que ha revolucionado las redes sociales y que sus fans no han pasado por alto.



Y es que los usuarios de Instagram no han tardado en preguntarse a quién va dirigido este polémico mensaje y si algo tiene que ver con Paula Echevarría. Si tiene algo que ver con la actriz no lo sabemos, pero lo que está claro es que este mensaje va directo a alguien.



Pero también, son muchos los que han aprovechado la publicación en la cuenta de Instagram de David Bustamante para darle su apoyo: "¡¡Que ladren, que hablen, que nunca se callen ... mientras tu sigue callándoles con tu música", "Ahí está!! ¡Callando bocas!!" son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación que ha conseguido acumular más de 22 mil 'me gustas'.