Lara Álvarez desvela quién ocupa su corazón

Supervivientes 2019 ya ha terminado, pero el programa ha dejado algún que otro tema sin resolver. Uno de ellos es la polémica que ha surgido sobre un posible romance entre la presetadora y Albert, uno de los concursantes.



Por ese mismo motivo, nadie quita ojo a los movimientos de la asturiana. Pero gracias a su cuenta de Instagram, sabemos quién ocupa su corazón.



Y es que las redes sociales no se paran de preguntar que ha ocurriodo o ocurre entre ambos y más después de la visita de Albert al programa Viva la Vida. Donde el superviviente aprovechó su estancia en el programa para explicar en qué momento se encuentra sentimentalmente y qué hay de cierto sobre el amor que supuestamente hay entre ellos y quiso explicar que ha ocurrido entre ambos: "Yo solo puedo decir de Lara que es una gran profesional, que me he sentido super a gusto en el concurso, y nada más, que he estado súper a gusto con ella" fueron las palabras de Albert.



En el caso de Lara, tras haber estado tres meses en Honduras capitaneando 'Supervivientes', volvió a Madrid y de ahí la presentadora se cogió unas merecidos vacaciones en Marruevos. Tras sus bonitos días por Marrakech, Lara Álvarez ha vuelta a casa y ha recibido una gran bienvenida que no ha dudado en compartirlo a través de su Instagram, con una bonita foto que nos aclara a quién estaba deseado ver en su regreso, y no es otro que Chocolate, su perro.



Y es que lo que está claro es que Chocolate, su perro labrador es lo más importante para Lara. Siempre hemos podido ver que es una gran amante de los animales y la especial relación que tiene con su mascota, a la cual aseguró que echaba mucho de menos en su estancia en Honduras durante Supervivientes.





Y es que Chocolate es uno de los protagonistas indiscutibles del Instagram de la presentadora. En su cuenta de Instagram podemos ver numerosas fotos en la que expresa lo mucho que la quiere. "Ojalá todas las miradas fueran como la tuya... sin palabras me llegas al alma Choco", expresa Lara en una imagen de Instagram en la que aparece acariciando a su mascota y mirándole con gran complicidad.