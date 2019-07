Una protagonista de Erkenci Kus deja plantado en el altar a su novio

Ha llegado el verano y con el los días de descanso, de relax y de olvidarse del día a día de los rodajes. En Erkenci Kus, Pájaro Soñador, las novedades no cesan y pese a que ya se ha anunciado el final de la serie sus protagonistas siguen con sus vidas y con los quehaceres diarios. Can Yaman y Demet Özdemir pasan su verano entre fiestas, viajes y playas de ensueño, ambos nunca han oficializado su relación y pese a que son muchas las voces que hablan de una posible ruptura lo cierto es que la vida no ha cambiado las cosas en las últimas semanas.





Mientras todo el mundo se pregunta siestán juntos ahora se conoce que la actriz ha estado prometida con otro popular actor turco.El hombre que había conseguido comprometerse con la protagonista deno es otro que, uny que había compartido serie con la propia. Ambos coincidieron en "El olor de las fresas" una de las series turcas con las que se dieron a conocer cuando eran muy jóvenes , de hecho, fue uno de los primeros trabajos dey que junto ale valieron ganarse un papel protagonista enTantocomohabía fechado incluso su fecha de casamiento, pero todo se vio truncado cuando la joven actriz se enroló en el papel de Sanem en la serie que ha despertado el interés de medio mundo. Allíconoció ay todo se fue al traste. Como en la misma serie en la que ambos juegan un papel de tira y afloja en el que nunca se sabe si su amor se va a afianzar y en el que la pedida de matrimonio deparecía haber despejado todos los malos augurios sobre la pareja. Ahora el protagonismo se lo llevantras su boda, que por cierto no será la última tras haberse arrodilladoy pedirle aque se casará con él. Erkenci Kus se acerca a su final y tan solo quedan un par de semanas de emisión, en España podremos disfrutar de la teleserie turca durante al menos tres meses más.