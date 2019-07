Chelo García Cortés, hundida en su peor momento: "Sigues estando en la porquería"

Sabía que su vuelta no iba a ser fácil pero tampoco esperaba que fuera para tanto. O al menos eso dicen quienes la conocen. Chelo García Cortés está viviendo una de sus peores semanas en Sálvame. Al volver de Supervivientes muchos de sus compañeros han empezado una campaña contra ella. "Sigues estando en la porquería, estás defecando en una productora que te ha pagado todas las facturas", criticó en su día Kiko Hernández. Unas duras acusaciones a las que hoy la propia García Cortés tuvo que hacer frente. Y eso que no era su primera vez en Sálvame. El pasado sábado apareció en el programa Deluxe pero hasta hoy no se había enfrentado a Hernández.

"No va a ser una tarde tranquila, va a ser movidita", avanzó al principio del programa Paz Padilla. Y lo fue. Durante la primer parte de Sálvame Hernández se enfrentó a Chelo. "Te presenté a gente y te dejaron dinero", afirmó el colaborador haciendo hincapié a que los prestamistas que él le había presentado intentaron ayudar a la periodista cuando tuvo problemas con Hacienda. "A mi no me dieron dinero, lo que me hicieron fue un intercambio. Es como si tú me dejas 100 euros y yo te doy una cosa que vale 100 euros", remató. Pero no fue la única acusación a la que tuvo que hacer frente.

"Eres libre tú como es todo el mundo de pensar que no hice un buen concurso. Cada uno puede pensar lo que quiere pero durante toda la edición yo he hecho lo que he querido y no he estado al servicio de Isabel Pantoja. Yo a ella la ayudé como ayudé a todo el mundo por ejemplo a Dakota, ella a mi también me ayudó", concluyó haciendo hincapié en que "desde que me levantaba hasta que me iba a acostar hacía muchas cosas y me esforzaba mucho en las pruebas porque era consciente de que me enfrentaba a concursantes que tenían 25 años", concluyó.

Chelo García Cortés es, desde hace años, una de las periodistas más conocidas del mundo del corazón. No en vano ha sido protagonista de muchos de los formatos más vistos de los últimos años.

Sin embargo en la última temporada caer en las garras de Sálvame ha hecho que se vea obligada a participar en programas como Supervivientes en los que se ha dado pie a que cada vez se hable más de su vida privada y de todo lo relacionado con su relación.