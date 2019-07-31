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El espectacular entrenamiento de Can Yaman de Erkenci Kus

Ha sido portada de una conocida revista deportiva por su gran condición física

31.07.2019 | 17:26
El espectacular entrenamiento de Can Yaman de Erkenci Kus
El espectacular entrenamiento de Can Yaman de Erkenci Kus

El actor de Erkenci Kus se ha convertido con el paso del tiempo en toda una celebritie y es una de las caras más conocidas, no solo en su país, si no en medio mundo tras protagonizar una serie que está dando la vuelta al globo. Pero Can Yaman no era como ahora le conocemos, hace unos años era un actor que no se caracterizaba por su físico. Nadie duda de que ya tenía encanto, pero no era el hombre musculoso que conocemos ahora. Para ello Can se puso manos a la obra con un entrenador personal que le ha llevado a ser incluso portada de la versión turca de Men's Health.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Con este entrenamiento, propio de los deportistas más atléticos ha conseguido un cuerpo musculado que le hace estar a la altura de otras estrellas del celuloide internacional como Jason Mamoa o Dwight Jhonson. Además, muchos le comparan precisamente con el actor que interpreta a Aquaman. La afición al deporte le viene de lejos al bueno de Can, cerca estuvo de dedicarse al baloncesto profesional cuando en su etapa estudiantil estuvo becado en la Universidad de Yeditepede Estambul. Allí pasó varios años, pero dejó de lado su afición al deporte de la canasta al descubrir que a lo que de verdad se quería dedicar era a la actuación. Además ahora mismo Can Yaman y Demet Özdemir no pasan por sus mejores momentos. Este es uno de los entrenos habituales que el propio actor de Erkenci Kus enseña en sus redes sociales.


Can practica además uno de los deportes de contacto más completos y que muchos artistas suman a su día a día, el kickboxing. Para ello también está en manos de un entrenador personal que le ayuda a manejarse también para las escenas de pelea que pueden surgir en un rodaje de una película de acción como las que quiere protagonizar el actor turco.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In the meanwhile @umutduy ??

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Can cuida también su alimentación y lo hace equilibrando todo aquello que come. Las dietas bajas en grasas y ricas en proteínas y carbohidratos para mantener sus músculos a tono. Can puede presumir de tener una de las figuras más buscadas en el panorama actoral otomano y no duda en dar algunos consejos. " Cuando quiero hacer frente a los antojos escojo los plátanos y las nueces, son mis salvadores", explica el protagonista de Erkenci Kus del que no sabemos cómo estará llevando actualmente los malos momentos por los que pasa su personaje dentro de una de las series de moda en la televisión mundial.
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