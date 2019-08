Los Lobos aclaran en qué se van a gastar el gran bote de Boom y confiesan que están en "shock"

No todos los días se consigue el bote más grande de la historia de la televisión en España. Si así sucediera, de hecho, no sería un hecho histórico como finalmente ha sido. Los cuatro amigos que pertenecen al grupo de Los Lobos de Boom y que hace varias semanas consiguieron acabar con éxito el programa concurso de más éxito de Antena 3 concedieron el pasado jueves una entrevista al programa El Partidazo de Cope en la que hablaron de su situación personal tras su paso por la televisión.

Durante la entrevista en la radio Los Lobos confesaron que aún estaban en "shock" y que aún no habían cobrado el dinero que ganaron en la tele. "Estas cosas llevan sus plazos y todavía no han hecho el ingreso", aseguraron. "Estamos todavía poniendo los pies en el suelo. A mi particularmente me ha tocado vivir todo esto con una sensación agridulce porque el día que se emitía el programa hubo inundaciones muy graves en Tafalla que afectaron a mi familia", aseguró por su parte Manu Zapata. En este sentido el navarro desveló que parte del dinero del programa irá a ayudar a su familia en la compra, por ejemplo, de un coche. Pero no será el único gasto.

Los Lobos aseguran que se merecen unas vacaciones después de estos dos años de trabajo intenso y de estudio y ya tienen pensado adónde se van a ir de viaje todos juntos. Destinos no faltan. Desde la Patagonia a Finlandia.

Los Lobos de Boom hicieron historia incluso antes de ganar el gran bote. No en vano consiguieron completar más de dos años de programas consecutivos llevándose, de esta manera, el récord mundial de concursos realizados por el mismo equipo en un mismo programa. Fue entonces cuando estos cuatro amigos recibieron parte de su premio. La cadena (acostumbrada como todas a dar el dinero una vez que se completa todo el concurso) hizo con ellos una excepción que todos los espectadores comprendieron.

No en vano muchos de los miembros de Boom se vieron obligados durante años a dejar sus puestos de trabajo (a los que algunos de ellos a día de hoy ya no pueden volver) para completar las jornadas maratonianas de grabaciones a las que se veían sometidos. Uno de ellos (José Pinto, el ganadero salmantino), se vio obligado de hecho a dejar el programa en un momento determinado. No podía seguir dejando de lado su casa y sus obligaciones laborales. Tristemente Pinto falleció semanas después de dejar el programa de forma repentina provocando una gran conmoción entre el equipo y los espectadores