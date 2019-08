El zasca de Frank Cuesta en redes sociales a quienes critican a todos los cazadores

Es uno de los presentadores de televisión más seguidos en redes sociales. Sus fans se cuentan por cientos. Frank Cuesta, más conocido en el mundo del espectáculo como Frank de la Jungla por el programa que le dio la fama, no está viviendo uno de sus mejores momentos en lo personal después de haber sido noticia su divorcio. A pesar de todo no pierde oportunidades para dar su opinión sobre temas de actualidad o sobre las cuestiones sobre las que le preguntan sus seguidores.

Hace unos días un tuitero le reprochaba en las redes sociales a Cuesta que diera visibilidad a los cazadores en los medios de comunicación en los que colabora este presentador "diciendo que la caza es necesaria". Para cubrir sus argumentos el que interpelaba a Cuesta incluía una noticia en la que se hablaba de un grupo de cazadores que había dejado morir lentamente de hambre y de sed a 16 perros que mantenían encerrados en unas jaulas en Tudela, Navarra. El caso era grave. Los cazadores llegaron incluso a hacer un grupo de Whatsapp en el que apostaban a ver quién moría antes.

Cuesta no dudó en contestar a las acusaciones como, por otra parte, hace muchas veces en redes. "Te diría que un psicópata puede ser un cazador que deja morir a sus perros así€ hasta alguien que viola, o hace daño a otros por placer. Ni todos los hombres abusan de las mujeres ni todos los cazadores son psicópatas. ¿Algo que decir a esto?", argumentaba.

Fran Cuesta fue noticia la pasada semana por las polémicas declaraciones que realizó sobre su divorcio. Era algo de lo que se venía hablando desde hace tiempo. El fin de la relación con la madre de sus hijos. "Nos divorciamos en el año 2012, de eso hace siete años y se están diciendo mil cosas pero la realidad es simplemente esa. El que nos hubiéramos divorciado no quiere decir que nos lleváramos mal, no funcionábamos como pareja pero seguimos por nuestros hijos. Teníamos una relación muy buena por ellos. Se habla de si estoy enamorado si tengo una nueva persona y hasta ahí han dado en el clavo. Pero lo que pasa es que luego han empezado con la morralla pero se equivocan. Han pasado siete años desde que me divorcié. Sigo luchando por la libertad de la madre de mis hijos y cuando salga lucharemos por ella para que cuide de sus hijos", afirmó Cuesta.