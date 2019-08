Can Yaman, de Erkenci Kus, sufre otro revés en su carrera

Cuando pensábamos que Can Yaman ya no tendría más problemas después de anunciarse el final de Erkenci Kus y de ver cómo le pasaban otras cosas que no le dejaban levantar cabeza, al pobre actor parece no dejar de perseguirle la mala fortuna. El guionista y productor Mehmet Bozda?, que ha logrado un gran éxito con la serie Resurrection Ertu?rul, anunciaba hace pocos días su nueva película con un movimiento sorpresivo. Emre K?v?lc?m y Ece Çe?mio?lu serán los actores principales de la película, la espada de la justicia.

(Can Yaman y Demet Özdemir obligados a dejar su casa)

Hasta aquí todo normal. Kamil Ayd?n se sentará en el asiento de director en el set de la película "Se acercan los turcos", una cinta de acción y un proyecto de Mehmet Bozda? que explicaba en su cuenta de Twitter la ilusión que le hacía compartir con todos sus seguidores el inicio del rodaje. Ahora llegan las malas noticias para el protagonista de Erkenci Kus. Hace tiempo se había informado de que Mehmet Bozda? pensó por primera vez en Can Yaman como el papel principal del proyecto, pero no se le permitió continuar porque la serie que protagonizaba no había terminado. Can tuvo que rechazar el gran proyecto porque Erkenci Kus no corría ningún peligro, pero ahora, con el anuncio de la cancelación de la serie turca el pobre actor se ha quedado con una mano delante y otra detrás. Can Yaman no pudo desempeñar un papel en la película y ahora tampoco lo podrá hacer en la teleserie. La decisión final de Erkenci Kusestá a la vuelta de la esquina.

Emre Kivilcim le gana la partida a Can Yaman

Nacido el 2 de septiembre de 1991, Emre K?v?lc?m es originario de Malatya. Es conocido por desempeñar varios papeles en series y telenovelas turcas. Cmenzó su carrera como especialista y doble de acción, pero su desparpajo pronto le abrió las puertas de las grandes escenas turcas.

El final de Erkenci Kus está anunciado para este mes de agosto, no quedan por tanto muchos días para que las aventuras de Can y Sanem lleguen a su fin. Primero será la versión turca de la serie la que firme su punto y final y más tarde será la pantalla española la encargada de decir adiós a una de las series que mas han dado que hablar en los últimos meses. Su final puede ser tan sorprendente como inesperado.