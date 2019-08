Kiko Jimenez y Sofía Suescun en los calabozos de Marbella

Sofía Suescun y su novio vivieron una noche movida en Marbella. La pareja, siempre según ha contado la propia Sofia en el programa de Telecinco Viva la Vida con Sandra Barneda, se dirigía al Festival StarLite cuando se encuentran con un camión que no interfiere el tráfico de la carretera por la que transitan. En ese momento la Policía Local de Marbella organizaba la circulación para intentar subsanar los problemas. El coche era conducido con una tercera persona, de la que no se sabe el nombre, que intenta zafarse de la regulación de los agentes de seguridad. Un poco más adelante y después de haberse saltado ese control el coche llega al parking del evento. "Es todo surrealista, teníamos que entrar porque además estábamos acreditados, eran las dos de la mañana y un agente no nos dejó pasar. Mañana tendremos un juicio rápido, pero no nos callaremos", explica Sofía Suescun.

Según se recoge en el atestado policial que se ha revelado en el programa de Sandra Barneda Kiko Jiménez, hijo de Kiko Matamoros y ex de Gloria Camila vertió el humo de un cigarro en la cara del agente de policía y se comportó con actitud chulesca. Además, Sofia no habría mostrado su DNI, aunque ella mantiene que sí lo hizo. Kiko Jiménez pasó la noche en calabozos. "He denunciado la situación y estaré presente en el juicio rápido, quiero que quede claro que me denuncian por faltarle al respeto y yo creo que no lo hago, tengo mis argumentos. El agente estaba muy nervioso", dice Sofía.

Según ella misma ha admitido que ella estaba grabando todo lo sucedía y que esto solo hizo enojarse aún más al agente de la policía local. Kiko también grababa según ella admitió y les arrebataron los teléfonos y ambos mostrarán en el juicio un parte de lesiones. "Tengo un informe de alta de urgencia por agresión de un agente de un policía local, aunque aquí ponga que no se ve en la exploración ninguna lesión a mí me cogen por el aire y me meten en un coche en volandas. Yo no encontraba el DNI, pero llevo una foto en el móvil", argumentaba la ex ganadora de Gran Hermano.

"Me pregunto si actúa así siempre porque no es competente para trabajar donde trabaja. Podemos caer bien o mal por trabajar en televisión, pero no pueden hacer eso. Kiko estaba grabando al agente, yo lo grabo todo pero el no entiende que lo grabe todo. No nos aguantan por lo que hacemos. Su única preocupación era quitarme el móvil. Nos llevan a los dos a comisaria, a mi por no enseñar el DNI y a Kiko se lo llevan a calabozos. Quiero hacer un llamamiento porque aun siendo policías no pueden hacer lo que quieran, hubo un forcejeo, pero también hay testigos. He pedido una investigación porque este señor no puede ser policía. El sabía de la fuerza mediática que yo podía tener al denunciarlo", ha defendido Sofia Suescun.