El emotivo mensaje que un concursante de Pasapalabra le dedicó a un rival: "Procuraré estar a tu altura"

Los rivales no siempre se llevan mal. Y sino que se lo pregunten a los concursantes de Pasapalabra. A lo largo de las últimas semanas dos de los que a lo largo de las últimas semanas participaron en el concurso más seguido de la televisión en España se han hecho famosos por su "buen rollo". Orestes y Jero (que así se llaman los concursantes en cuestión) se llegaron a ver las caras en más de medio centenar de roscos para el deleite de una audiencia que crecía cada vez que se enfrentaban. Tanto que incluso hubo quién vio algo de "tongo" detrás de sus roscos (es mucha casualidad que siempre acaben enfrentados ellos dos, decían).

El caso es que finalmente el que cayó fue el de mayor edad. Jero, que ya había pasado antes por el formato, perdió hace unos días y se fue a casa con las manos vacías dejando el concurso para Orestes, que ahora trata de luchar por un premio bastante interesante a nivel económico y que le puede cambiar la vida.

Orestes utilizó hace unos días su cuenta de Twitter para despedirse del que había sido su compañero durante más de dos meses. En un emotivo mensaje mostró su agradecimiento por lo que Jero le habían enseñado en un programa en el que el salmantino ahora expulsado ya había participado en el pasado. "Ahora que han pasado unas horas para que la cosa se asimile, me gustaría dedicar unas palabras a una persona con la que he pasado unos meses irrepetibles, compañero inestimable en los altibajos (paradójicamente siempre felices) que conlleva el concurso a largo plazo, siempre con la escucha y el corazón abierto a todo y a todos. Tu temple y tu sonrisa constantes ayudan a sentirse confortado al mayor manojo de nervios", empezaba Orestes.

"Me has ayudado a desarrollar una actitud de serenidad y concentración sin la que no habría podido llegar ni por asomo donde estoy. Y, sobre todo, me has transmitido la importancia de la reflexión más tranquila a la hora de tomar decisiones importantes", añadió Orestes.

El concursante hizo hincapié en que "en la vida uno crece gracias a compañeros de viaje como tú, que se desviven por el bienestar de todos cuantos lo rodean y son ejemplo continuo. Sigue disfrutando de los tuyos como tú sabes. Ocurra lo que ocurra Pasapalabra eres tú, Jerito. Procuraré estar a tu altura y aplicar lo que me has enseñado", concluyó.