Uno de Los Lobos de Boom desvela lo que han cobrado exactamente estos cuatro concursantes

Fue, desde un primer momento, uno de los concursantes más conocidos y queridos de cuántos formaban parte de Los Lobos de Boom. No en vano Manu Zapata ejercía a diario como portavoz: era él quién decía en voz alta las respuestas que en más de una ocasión a punto estuvieron de hacer que se llevara a casa seis millones de euros.

Zapata desveló hace unos días el problema que tuvo que vivir precisamente la noche en la que se emitía el programa definitivo en el que se llevaban el premio: las fuertes lluvias provocaron inundaciones en Tafalla que afectaron a su familia y que hicieron, por ejemplo, que el coche de sus padres quedara totalmente inutilizado. Tanto que Zapata tuvo que comprar otro vehículo a sus progenitores. Fue ese, de hecho, su primer regalo con el dinero del concurso.

Un dinero que, tal y como puntualizó esta misma mañana en Antena 3, aún no ha visto. "No nos han pagado todavía nada aunque sí que es verdad que hace unos meses la cadena se apiadó de nosotros y ya nos había dado parte del premio por lo que tenemos dinero en efectivo del que tirar", aseguró durante una conexión en directo con el programa Espejo Público, en donde también le preguntaron cuánto dinero se ha llevado exactamente. Y es que ya se sabe que al premio de más de seis millones de euros hay que quitarle lo que Los Lobos tienen que pagar a Hacienda y que, además, hay que dividir esa cantidad entre los cuatro miembros de este equipo (más José Pinto que también participó de más de un año de programas hasta que decidió dejarlo por sus obligaciones laborales).

"No se exactamente lo que nos quedará a cada uno pero se han hecho cálculos que hablan de los 800.000 euros y yo creo que más o menos eso será lo que ingresaremos pero no lo se, no es algo que me preocupe ahora especialmente", aseguró Zapata, que ahora sólo piensa en apuntarse otra vez al paro, en donde estaba antes de formar parte de uno de los concursos más seguidos de los últimos años en televisión.

"El dinero no me va a dar para retirarme así que sigo con mis críticas de cine y ahora me voy a apuntar para preparar las oposiciones a Correos", aseguró este conocido concursante de televisión que a buen seguro va a seguir dando buenos momentos a los canales en abierto.