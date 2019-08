El zasca de la chica del tiempo de TVE a un tuitero que le recriminó que no acertara con Asturias

Las críticas a las previsiones del tiempo son habituales. Pero en este caso, Silvia Laplana encargada de dar el tiempo en TVE ha decidido no callarse y ha respondido con contundencia a un usuario de Twitter el cual tachaba de "inútiles" al equipo del tiempo de la televisión pública.



El usuario contestó a una publicación donde se compartía un vídeo en el que Ana de Roque daba la información meteorológica. En la publicación aparece justo el momento en el que se habla de la zona norte del país y se indica que va a haber lluvias en Asturias.



El tuitero muy enfadado con cierta información, decidió contestar con un mensaje nada sutil: "No dais NI UNA, en Asturias según vosotros estaría lloviendo y hace un sol de la hostia. INUTILES".



Silvia Laplana lejos de quedarse callada ante tal comentario ha querido responder: "No insultes hombre€por cierto ¿qué tal la tarde en Asturias?.





No insultes hombre... por cierto ¿qué tal la tarde en Asturias? ?? https://t.co/Y8mXPCD3do — Silvia Laplana (@slaplana_tve) 6 de agosto de 2019

Como era de esperar el tuit ha revolucionado las redes sociales y han sido muchos los asturianos y no asturianos que han querido mostrarle su apoyo a Laplana."Ay mi pitonisa que paciencia teneís" "vaya, vaya€parece que llovió€hay mucho inútil por ahí, jeje", "Silvia estoy pasando unos días en Oviedo y ha llovido con ganas esta tarde" son algunos de los mensajes que se pueden leer en la red social.