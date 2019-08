La tragedia que evitaron Los Lobos de "¡Boom!" el día que ganaron el bote

Mientras se emitía el programa de "¡Boom!" en el que Los Lobos, el equipo más conocido de la televisión en España compuesto por cuatro amigos, se hacían con seis millones de euros al llevarse el bote del programa, la tragedia asolaba Tafalla (Navarra), el pueblo de Manu Zapata, uno de los concursantes.

El día 8 de julio, por la noche, en el mismo horario que se emitía el programa en Tafalla sufrían una terrible riada que mantuvo a la población en vilo. "El río Cidacos cruza Tafalla de un lado a otro y, además, hace meandros. Así que a todos se les ha llevado algún coche o les ha pasado algo", contaba Manu hace unos días sobre lo ocurrido en el programa "Espejo Público", al que acudió para contar cómo era la vida de él y sus amigos tras hacerse con el bote millonario.

Gracias a que muchas personas veían el programa se evitó una tragedia peor. "Algún paisano me ha llegado a decir que yo también había salvado vidas porque como nos seguía tanta gente en el pueblo, todos estaban en casa viendo el programa y no había nadie en la calle", aseguraba Manu. Entre las 20 y las 21 horas fueron los momentos más críticos. Aunque no hubo que lamentar ningún muerto, las inundaciones provocaron importantes desperfectos.

Zapata también ha explicado en su intervención en televisión que él y sus compañeros, Erundino, Valentín y Alberto, aún no han cobrado el bote final, aunque el año pasado recibieron un adelanto por parte del programa. (Puedes consultar aquí en qué pretenden gastar el dinero del bote Los Lobos de "¡Boom!")

"No se exactamente lo que nos quedará a cada uno pero se han hecho cálculos que hablan de los 800.000 euros y yo creo que más o menos eso será lo que ingresaremos pero no lo se, no es algo que me preocupe ahora especialmente", aseguró Zapata, que ahora sólo piensa en apuntarse otra vez al paro, en donde estaba antes de formar parte de uno de los concursos más seguidos de los últimos años en televisión.