María Teresa Campos arremete contra Sálvame

Sálvame no descansa por vacaciones y las polémicas tampoco. La conocida presentadora, María Teresa Campos no ha dudado en enfrentarse al programa de Telecinco.

El conflicto se ha originado cuando sus antiguos compañeros hablaban de una posible ruptura entre el humorista, Edmudo Arrocet y la presentadora. Y por lo que se ha podido comprobar, a María Teresa no le ha gustado nada lo que el programa había dicho sobre su relación, llegando incluso a tachar a los colaboradores de "machistas".

El chileno llevaba dos meses fuera de España por motivos personales y eso conlleva dos meses separado de la Campos, lo que hizo saltar todas las alamarmas de una posible ruptura entre ambos.

Pero tras dos meses fuera, el humorista aterrizó en España y Sálvame quiso hablar con él para conocer su versión. Pero este no quiso hablar con el programa, ni sobre su viaje ni de su supuesta ruptura.

Por lo que Sálvame no cesó su búsqueda de unas declaraciones de la pareja y quiso ponerse en contacto con María Teresa Campos para hablar de esta posible crisis. "¿Queréis inventar las cosas o queréis la verdad?", preguntó María Teresa al programa cuando se pusieron en contacto con ella para conocer su versión."Edmundo ha tenido un montón de cosas que hacer (en Chile). Como yo no soy él, no tengo por qué contarlo", aseguró.

En las informaciones de los colaborados de Sálvame aseguraban que la pareja ya no estaban juntos y que había sido el humorista quién había abandonado a la periodista. "A mí me da la risa porque digo: 'Qué machistas son'. En ningún momento se les pasa por su imaginación que sea yo la que se ha largado, que sea yo la que ha cortado. Siempre es él quien me deja a mí. No puede inventarse todo el mundo lo que le dé la gana, cada día una cosa", recriminó. "Nosotros no hemos hecho más que trabajar. Hay que respetar, porque somos compañeros todos".

Como era de esperar, estas palabras no sentaron nada bien en el plató del conocido programa. De hecho, una de las más críticas con la Campos fue la colaboradora Mila Ximénez. "Mira que lo intento, pero me lo pone complicado. No sé si viste el último programa donde le tendimos puentes a Terelu. Sin embargo, tu segunda hija, sigue erre que erre dándole leches a este programa". "Qué hacemos, ¿no contestarle? ¡Vamos a respetarnos todos!", pidió la colaboradora.