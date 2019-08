Chelo García Cortés, atrapada en una "madrugada de caos" muy "complicada"

En esta ocasión ha tenido que ver con la climatología. No ha sido ninguna expareja ni tampoco las deudas que arrastra. Pero parece que Chelo García Cortés no sale de una para meterse en otra. La periodista, que desde hace meses está en el ojo del huracán por haber participado en la nueva edición de Supervivientes, vivió anoche (tal y como ella misma relató), una madrugada "complicada y de caos" en Castelldefels (la población en la que vive), como consecuencia de una gran tormenta eléctrica y de granizo.



Ella misma utilizó las redes sociales (en concreto su cuenta de Instagram) para mostrar a sus cientos de miles de seguidores lo que estaba viviendo. Y lo hizo colgando un vídeo que puedes ver al final de estas líneas y en el que se muestra la terrible tormenta de verano caída sobre Cataluña.



Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. Fueron muchos los que se interesaron por el estado de salud de Chelo (que además tiene problemas para caminar tras una caída y estaba siendo seguida por un médico para intentar recuperarse tras su llegada de la isla). "Espero que todos estéis bien, qué miedo dan las imágenes", llegaron a confesar varios de los seguidores de la periodista de televisión que aprovecho también su estancia en la isla para hacer las paces con la que durante años había sido una de sus "enemigas íntimas", la tonadillera Isabel Pantoja a la que ahora parece que vuelve a unir al menos un buen trato. Habrá que ver que pasa en el futuro porque a buen seguro esta relación seguirá dando de que hablar.



Chelo García Cortés no parece estar viviendo su mejor momento. A pesar de que ha cobrado una importante cantidad de dinero tras su paso por la isla más famosa de la televisión, su actitud a la vuelta no ha gustado para nada a sus compañeros, que no han dejado pasar la oportunidad para criticar cada uno de sus pasos.



De hecho al ponerse en la picota Chelo García Cortés ha vuelto a revivir muchos de los traumas que había dejado atrás en el pasado, entre otros sus deudas económicas. De hecho son muchos los que aseguran que si de verdad se decidió a ir a la isla fue para que Telecinco le pagara una buena cantidad de dinero con la que hacer frente a todas sus deudas.