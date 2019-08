El motivo por el que Bollywood cierra sus puertas a Can Yaman de Erkenci Kus

Tras ser uno de los hombres más deseados de la pequeña pantalla ahora Can Yaman busca su nuevo destino. Como te contamos hace unos días el actor turco se vio obligado a tener que rechazar una de las propuestas que más ilusión le hacía. En esa nueva película, la primera que protagonizaría en un rol principal, Yaman sería el líder turco de un relato histórico en el que los otomanos se coronarían como la llave entre Europa y Asia. El actor rechazó la idea al coincidir esa con el rodaje de Erkenci Kus, pero la cancelación de la serie por parte de la productora turca ha dejado al atlético artista con una mano adelante y la otra atrás.

Pero esta película no ha sido la única propuesta que ha recibido el actor en los últimos meses. Una productora india le ofreció introducirse en Bollywood, la meca del cine india y que genera tantos trabajos e ingresos como el Hollywood estadounidense. La película iba a rodarse en Mumbai y el único pero que le pusieron al actor fue el idioma. Can Yaman se está formando y estudiando inglés, pero aún no domina del todo el idioma anglosajón y por eso tuvo que rechazar la propuesta y convertirse en el protagonista de la cinta. A buen seguro que no será la última oportunidad que Can tenga para poder subirse a la rueda de Bollywood.

Can tiene un nivel muy alto de inglés, pero las pruebas en la india son tremendamente duras. El actor pasó un año estudiando en Estados Unidos, allí además de aprender el idioma aprovechó para jugar a baloncesto y a fútbol, deportes que le encantan como ahora le gusta el crossfit, de hecho, estuvo a punto de convertirse en jugador profesional de basket, pero se decantó por la actuación. Can además estuvo trabajando por seis meses como abogado, pero como el mismo ha contado, "levantaba la cabeza, veía a toda esa gente mirando una pantalla de ordenador y me preguntaba si yo quería hacer lo mismo, la respuesta fue: no". Y dicho y hecho, Can se puso manos a la obra y comenzó a buscar su suerte como actor. Suerte que le ha llevado a protagonizar una de las series de las que más se ha hablado no solo en Turquía, sino también en gran parte del mundo. Can Yaman tiene futuro tras Erkenci Kus, Pájaro Soñador y poco a poco conocemos como serán sus proyectos de cara a los próximos años.