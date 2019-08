El cambio físico con el que ha reaparecido (en Asturias) uno de Los Lobos de Boom

Desde hace años los cuatro amigos que forman parte de Los Lobos de Boom se han conseguido convertir en uno de los concursantes más populares de la historia de la televisión en España. Y no es para menos. Durante su permanencia en el programa de Antena 3 lograron batir el récord mundial de permanencia en un programa en abierto.



Y además se llevaron un gran bote. Lograron más de seis millones de euros. Un premio, eso sí, que tuvieron que repartir entre ellos y también con el ministerio de Hacienda.



Por eso no es extraño que muchos les sigan la pista en redes sociales como Twitter, en donde dos de los componentes de este grupo (Erundino Alonso y Manu Zapata), son más o menos activos y en donde intentan estar en contacto con sus seguidores.





Alonso fue uno de los últimos en colgar una foto que no pasó desapercibida hace días para todos sus seguidores. El concursante se había venido a la zona del occidente de Asturias y de su imagen hubo dos cosas destacables: el paisaje y el increíble cambio de imagen que ha dado Erundino con la barba que acaba de "estrenar".









Con David Álvarez @natcantabrica y SúperJacobo de paseo por el occidente asturiano, admirando sus joyas, algunas en serio riesgo. David y Jacobo, protagonistas del último programa de Los Lobos en @A3Boom @ManuZapata73 , el día del gran bote. Deseando ver El Ocaso del Rey! pic.twitter.com/PZu6LfVHlb



— Erundino Alonso (@GerunDain) August 6, 2019

Erundino Alonso es ingeniero de montes y está orgulloso de ello. Este concursante trabajaba antes de pasar por la televisión para la Junta de Castilla la Mancha y es, quizá, el que más fácil lo tuvo para aparcar momentáneamente sus obligaciones laborales para dedicarse en cuerpo y alma al concurso de Antena 3.en el concurso de las tardes de la principal cadena de Atresmedia.