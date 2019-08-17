El espectacular entrenamiento de Can Yaman de Erkenci Kus

El actor de Erkenci Kus se ha convertido con el paso del tiempo en toda una celebritie y es una de las caras más conocidas, no solo en su país, si no en medio mundo tras protagonizar una serie que está dando la vuelta al globo. Pero Can Yaman no era como ahora le conocemos, hace unos años era un actor que no se caracterizaba por su físico. Nadie duda de que ya tenía encanto, pero no era el hombre musculoso que conocemos ahora. Para ello Can se puso manos a la obra con un entrenador personal que le ha llevado a ser incluso portada de la versión turca de Men's Health.
#Repost @menshealthtr ??? Men's Health A?ustos say?s? bayilerde! Kapa??m?zda konuk etti?imiz Men's Health erke?i @CanYaman spor disiplinini ve çok yönlü ba?ar?lar?n?n s?rlar?n? payla??yor. Foto?raf: @ugurutkusezer Röportaj: @fatihbb Saç: @ulasararatyenice Makyaj: @akbulutmurat Styling: @parlakasli_ @parlaquestyling Tattoo: @safakdurmazz ??Uzman Diyetisyen @cenkozyilmaz kas kazanman?n ve ya? yakman?n reçetesini aç?kl?yor. ??Bir türlü kilo alamayanlardansan?z, üzülmeyin. Eskiden zay?f ama ?imdi oldukça kasl? olan 3 uzman?n deneyimlerini dinleyin. ??Men's Health Türkiye antrenman dan??man?, deneyimli antrenör @inancakbas , sporda en iyi geli?imin kap?lar?n? açacak antrenman tekniklerini bizimle payla?t?. ??Cep yakmayan 7 süper besinle tan???n. Gurme marketlere mahkûm de?ilsiniz. ??Ö?len aras?nda yapabilece?iniz, endorfin salg?lar?n?z? art?racak bu k?sa antrenmanla, gün boyu enerji dolu hissedeceksiniz. ??Kola göbe?ine mi sahipsiniz? Kötü haberlerimiz var: Gazl? içecekler size bir göbek vermekten daha kötüsünü yap?yor. ??Tüm dünyay? saran e-spor f?rt?nas?na içeriden göz at?yoruz. Okuyacaklar?n?z sizi ?a??rtabilir. ???ktidars?zl?k ve erken bo?alma sorunlar?na dair kapsaml? bir cinsel sa?l?k yaz?s? sizlerle. ???htiyaç duydu?unuz tüm besinleri tek bir bardakta bulabilirsiniz. Her tarifte farkl? faydalar ve lezzetler sunan bu smoothie'lere bay?lacaks?n?z. ??Kemik suyu rehberimiz ve özel tariflerle sa?l???n?za sa?l?k katacaks?n?z. ??Vücut ya? oran?n?z parçal? kaslara ne kadar yak?n oldu?unuzu gösteriyor. Hedefe ne kadar uzakta oldu?unuzu ö?renin. ??Antrenman öncesi yeteri kadar yiyip içiyor musunuz? Bu soruya yan?t vermeniz vakit al?yorsa, cevab?n?z muhtemelen "hay?r" olacakt?r. Yaz?m?z? mutlaka okuyun. ??Ketozisin dört belirtisiyle vücudunuzu dinleyip diyetinizin ba?ar?l? gidip gitmedi?ini yak?ndan takip edin. ??Yaz stilinizi ister sokakta ister plajlarda cesurca sergileyebilmek için seçti?imiz parçalara mutlaka göz at?n. Hepsi ve daha fazlas? Men's Health A?ustos say?s?nda! #menshealth #menshealthtr #august #agustos #cover #canyaman
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