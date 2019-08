La pregunta más repetida entre los fans de The Good Doctor en España

Si hay una serie que ha roto aquel viejo mito de que las series extranjeras ya no se ven a través de la televisión lineal (los canales tradicionales más los que emiten a través de la Televisión Digital Terrestre y otras plataformas como el cable), esa es sin duda alguna The Good Doctor. La serie protagonizada por un médico autista que vio la luz hace poco más de un año gracias a los creadores de House consiguió importantes récords de audiencia en Telecinco. Fue, de hecho, la ficción más vista el verano pasado y eso que la cadena la había estrenado sin demasiadas esperanzas y sólo para tapar un hueco en la programación. Pero lo cierto es que hubo mucha y muy buena promoción y la historia (a pesar de emitirse en un período en el que hay poca audiencia en la tele gratuita), acabó cuajando.

Tanto que hasta hubo quejas. Lo espectadores utilizaron varias veces las redes sociales a lo largo de los meses que duró la emisión de esta ficción en Telecinco para pedir que no se repitieran capítulos: una estrategia muy repetida por las grandes cadenas cuando tienen un producto "finito" con la que intentan prolongar el éxito varias semanas más.

El caso es que la segunda temporada de The Good Doctor aún no ha visto la luz en lo que a televisión en abierto se refiere. AXN (que tiene la exclusiva de la distribución de esta serie) sí que emitió hace ya varios meses toda la tanda de episodios hace meses pero sólo en la televisión de pago. Ahora la pregunta que muchos se hacen es sí va a emitirse también en Telecinco esa segunda temporada este verano.

Y la pregunta aún no tiene respuesta. ¿A qué espera la cadena de Fuencarral? Una vez terminado Supervivientes que ocupaba hasta tres noches a la semana, parecía que podía llegar el gran momento, pero no ha habido movimientos. Muchos veían a The Good Doctor como una buena serie sustituta del reality para los meses en los que los espectadores están de descanso y de vacaciones y buscan algo más fresco, divertido y humano. A buen seguro habrá que estar pendiente al final del verano para comprobar si Telecinco se estña guardando los nuevos capítulos para empezar la nueva temporada en Septiembre. Algo que tampoco hay que descartar teniendo en cuenta el buen rendimiento que le dio a la cadena el verano pasado.