Una ganadora de Gran Hermano nueva candidata a entrar en GHVip 7

Dentro de la lista de los que pueden entrar en Gran Hermano Vip 7 encontramos desde videntes a cantantes, artistas flamencos, bailaores o asiduos a Sálvame, pero ahora llegan los nombres con los que nadie contaba. Entre ellos algunos ex concursantes de las versiones, digamos, estándar del concurso estrella de Telecinco. En GHVip7 podremos encontrarnos con toda una ganadora de la edición de 2016. La peluquera más conocida de la casa de Guadalix Beatriz Retamal podría entrar en la casa. A sus 23 años tendría sobre la mesa la oportunidad de entrar de nuevo en Gran Hermano y vivir una experiencia un tanto distinta a la primera al encontrarse ahora con un universo de compañeros "Vips". De hecho, su presencia no es ni mucho menos oficial y podría haberse jugado un órdago para entrar en la siguiente edición de GH Vip Duo que se producirá algo más allá del mes de enero.



Esta no es la única ex Gran Hermano que habría recibido la tentación de la cadena de Mediaset para entrar en la casa de Guadalix. Otra ex concursante como Adara habría recibido la propuesta de llegar al concurso. Su mala relación con los compañeros de su edición daría todo un torbellino de momentos dignos del mejor guionista de televisión. Tampoco es segura su participación, pero suena con fuerza su nombre entre los candidatos que proponen además los seguidores del concurso. Gran Hermano Vip 7 será una nueva edición que coge el testigo además de uno de los realitys más seguidos de los últimos años como fue Supervivientes. La Pantoja fue todo un acierto y su participación hizo que Telecinco llegara a cuotas de pantalla que ni por asomo esperaban los directivos de la cadena de Fuencarral.



La cadena ya se ha opuesto manos a la obra y ha comenzado a desplegar todo su armamento para llamar la atención de sus seguidores. En las últimas horas ha calentado motores con lo que han anunciado en sus redes sociales. Gran Hermano Vip 7 comienza con las fotografías oficiales de los que serán los nuevos habitantes de la casa de Guadalix. Esto no es mucho, podrán pensar los que no siguen este tipo de programas, pero ahora con estas imágenes comenzarán las siluetas, los mensajes, los cebos y un fin de habladurías sobre quiénes llenarán la pequeña pantalla cada día a partir del mes de septiembre. Sálvame ya se frota las manos con los nuevos concursantes.





Resueltas las dudas del 24H, vamos al lío: acabamos de comenzar las sesiones de fotos de nuestros futuros concursantes. ¿Me ha parecido oír que queréis una pista? ??#GHVIP7 pic.twitter.com/892PJSOWN3 — Gran Hermano (@ghoficial) August 20, 2019