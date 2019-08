Un gijonés protagoniza el nuevo programa de Cuatro para encontrar el amor

Pablo un ex bombero gijonés es uno de los protagonistas del nuevo programa de Cuatro que lleva por título "Donde menos te lo esperas". Poco se sabe del nuevo formato de este programa en el que cinco personas buscarán el amor. Serán tres mujeres y dos hombres los que se sumerjan en la aventura de encontrar a su alma gemela. Pablo, el ex bombero gijonés, se presenta en un pequeño vídeo de algo menos de un minuto en el que explica cómo es su vida. "Me llamo Pablo tengo 35 años y soy de Gijón. Llevo más de tres años viajando en bicicleta y viviendo en una tienda de campaña. Era bombero, recogí a Hippie (su perro) en una protectora y me ha estado acompañando en las aventuras sobre la bicicleta. Todo lo que hacemos, todo lo que pienso, es para hacerlo con Hippie, si hay algún plan que no puedo hacer con ella, pues lo descarto". Así se presenta ante la audiencia el joven gijonés que pretende encontrar a alguien con quien compartir su vida y la de su perra Hippie.

Según la cadena de Mediaset se trata de un programa en el que "tres mujeres y dos hombres están en busca del amor. Aunque su vida no se lo ponga fácil, con esta aventura todos esperan cambiar su destino. Lo mejor sucede cuando no podías imaginarlo". El estreno se producirá muy pronto, en Cuatro y al menos ya se conoce a los concursantes y protagonistas del mismo.

El resto de concursantes:

Sandra tiene 26 años y es nudista y crudivegana, es decir vive desnuda y solo come alimentos crudos. "Me da placer" dice la protagonista. Sandra busca a alguien que la pueda comprender. Naturista y defensora de lo austero, vive en una casa de piedra en el bosque que mide 20 metros cuadrados donde asegura que tiene "todo lo que necesita" y que además "incluso le sobran elementos".

Yasmín de 23 años es una joven gallega que busca pareja. Ella viene de una familia feriante "me he dedicado a la feria toda mi vida" asegura la joven. Yasmín busca un "amor de verdad, donde no te prometan nada y te lo den todo".

Para Rocío, de 33 años, viajar es su vida. La madrileña se dedica a viajar por el mundo haciendo reportajes que luego cuelga en su canal de Youtube (WomanWord), en su blog y en su Instagram, ella se lo guisa y se lo come. "Mi trabajo es mi mundo, quien esté conmigo tendrá que entenderlo" decía la madrileña.

Por último, el otro chico del grupo es Javi, este alicantino de 35 años "no puede estar parado", es instructor de buceo, mecánico naval y capitán de barco. Su gran pasión es el mar y le gustaría encontrar una chica con la que encontrar el amor en una gran familia.