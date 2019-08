El zasca de Chicote a un tuitero que le recriminaba su actitud: "Hacer una foto es gratis"

En no pocas ocasiones los famosos se ven obligados a contestar en redes sociales justificando hasta el más mínimo acto. En esta ocasión ha sido una foto de la playa de La Concha de San Sebastián lo que ha encendido los ánimos de Alberto Chicote, el famoso cocinero que desde hace años protagoniza el programa "Pesadilla en la Cocina" de La Sexta y que cuenta con dos conocidos restaurantes en Madrid. Chicote es uno de los presentadores de televisión que más utiliza las redes sociales (normalmente para promocionar sus programas o para recomendar libros a sus seguidores), por lo que no está exento de polémicas.

Cuando uno de sus seguidores vio la foto de la famosa playa de San Sebastián no pudo evitar la tentación de escribir al cocinero. "Vaya pedazo de foto, a ver si me invitan como a ti aunque sea pagando yo, pero las referencias siempre han sido bastante buenas", afirmó el tuitero. La respuesta no tardó en llegar. Chicote saltó, seguramente harto de los comentarios de quienes piensan que a gente conocida como a él le invitan a todas partes. "Ir a La Concha es gratis, y hacer fotos con tu móvil, también", afirmó.

El tuitero quiso luego suavizar el mensaje asegurando que lo de la invitación en realidad solo hacía referencia a la facilidad que tiene la gente conocida de ir a sitios con personas que viven en ellos y que les pueden guiar. "Cómo decía usted lo de pagando yo...", explicó luego Chicote haciendo referencia al matiz de la frase por el que se había sentido ofendido en este caso.

Lo cierto es que la presencia de los famosos en redes sociales no está exenta de polémica. Tampoco de reproches. Son muchos los que usan este tipo de herramientas para aprovecharse del anonimato con el que evitan tener que dar cualquier tipo de explicación o asumir cualquier responsabilidad de lo que dicen. Hace un tiempo te contábamos por ejemplo (en este enlace lo puedes leer) los comentarios a los que había tenido que hacer frente la cantante Malú en sus redes sociales por su relación con el máximo dirigente de Ciudadanos. Ni tan siquiera se había confirmado la relación y ya estaban lloviéndole las críticas en su cuenta de Instagram en la que Malú sólo estaba en ese caso hablando de música y de sus próximos proyectos profesionales.