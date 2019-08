Can Yaman y Demet Özdemir, de Erkenci Kus, comparten vacaciones en el Mediterráneo

Tras un final de temporada un tanto agitado las vacaciones, el descanso y los amigos llegaron para los protagonistas de Erkenci Kus. Cuando aún nos reponemos de la pérdida de la serie tras los bajos niveles de audiencia que adujeron los productores del canal turco propietario de sus derechos, sus actores principales viven un merecido descanso con el desconectar de la rutina. Can Yaman y Demet Özdemir se han ganado viajar por Europa y conocer nuevos lugares. Con el Mar Mediterráneo como lugar elegido para probar sus aguas cálidas, sus playas de arena fina y sus calas maravillosas, los artistas se han desinhibido y puede ser que incluso hayan confirmado sin darse cuenta algo que muchos desean y que no es otra cosa que entre los dos hay algo más que una buena amistad. Muchos sueñan con lo que las fans de Erkenci Kus han llamado "CanDem", es decir, que son pareja.



Can ha visto como es toda una celebridad en Italia. Ha desatado la locura a su paso por Nápoles. Las seguidoras transalpinas de la serie abordaron a Can Yaman cuando estaba intentaba dar un paseo por la ciudad y a orillas del Tirreno. No le fue posible. Incluso la seguridad del hotel donde se hospedaba tuvo que intervenir. Eso sí, el mismo se encargó de apaciguar los ánimos, salir al balcón de su habitación y saludar a todos los fans que aguardaban verle.





En cuanto a Demet Özdemir, sus vacaciones parecen haber sido algo más tranquilas. Siempre que la actriz comparte alguna imagen de su descanso se puede observar como disfruta de la compañía de los suyos y aprovecha el buen clima y el sol del. Precisamente fue una de las imágenes que la actriz compartió en sus redes sociales la que hizo saltar las alarmas. Curiosamenteaparece en una fotografía a orillas del mar sosteniendo un sombrero blanco con un pañuelo estampado. Si nos fijamos en el fondo de la imagen pondemos ver unas montañas bajas con vegetación boscosa típica del sur de, hasta ahí todo normal.Ahora viene lo llamativo. El mismo día, el mismo mar, el mismo fondo y una imagen muy parecida fue compartida por. En el vídeo que el actor compartió en su cuenta de Instagram acompañado de su perro se puede ver el mismo paisaje que en la foto deJuzguen ustedes mismos.