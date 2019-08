El monumental enfado de los seguidores de Gran Hermano Vip 7 por esto que ha sucedido

El mundo cambia muy rápido, pero en el mundo de la televisión las cosas van despacio, poco a poco y en ocasiones estos desbarajustes llevan consigo el cabreo de los seguidores de cierto programa o contenido audiovisual. Con la llegada de las plataformas en streamig estaba claro que la televisión convencional iba a sufrir cambios tarde o temprano. Las series de televisión fueron las primeras en notarlo, ahora las producciones internacionales se centran en las aplicaciones como Netflix, HBO, Prime de Amazon y ahora desde hace bien poco en la web de Mediaset MiTele. Con la nueva edición de Gran Hermano Vip esta nueva manera de ver la televisión también ha llegado a los realities. El primero en sufrir las exigencias de los canales será el concurso estrella de Telecinco.

Te interesa: Estos son todos los candidatos que conocemos hasta ahora

Ahora para ver Gran Hermano Vip 7, que se estrena en septiembre, podrá optarse por seguir las galas y los debates como de costumbre en Telecinco y quedarse ahí o ir un paso más allá y ver el Directo 24 horas del concurso. Hasta ahora para ver este canal bastaba con acudir a otra plataforma de videos en streaming como es Youtube o esperar a que de vez en cuando y sobre todo por la noche Telecinco decidiera dejar ver a los espectadores lo que sucedía en la casa de Guadalix en los momentos en los que la convivencia es más extrema, cuando los habitantes se olvidan de las cámaras.

(Una ex ganadora de Gran Hermano candidata a entrar en Gran Hermano Vip 7)

A partir de esta edición para poder ver Gran Hermano Vip 7 24 horas en Directo habrá que ser abonado de Mi Tele Plus. La señal es multicámara, incluso con dos tiros de cámara diferente a la vez, sin publicidad y por 2'5 euros y medio al mes para el paquete Plus Básico. Como era de esperar esta noticia no ha sentado nada bien a los seguidores del programa de Telecinco y las iras se han dirigido a Mediaset. Por ello la cadena ha decidido también tener una nueva opción más básica aún, gratuita y que también se asemeja a las opciones de otras plataformas. Esta edición podrá seguirse sin tener que desembolsar un solo euro, eso sí, con solamente una cámara para poder ver lo que ocurre en la casa de Gran Hermano Vip 7 y con publicidad. Es la manera que ha tenido Mediaset de intentar apaciguar los ánimos.