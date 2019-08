Los Lobos de Boom ya tienen claro en qué se van a gastar el dinero del bote: "Caprichos te das"

Hicieron historia de la televisión y conquistaron a millones de telespectadores con sus andanzas cada tarde y su incansable lucha por conquistar un suculento botín. Los Lobos de Boom lograron el bote más importante de la historia de la televisión en España. En total se embolsaron 6,6 millones de euros. O, al menos, esa es la cifra oficial del programa.

No obstante, los integrantes del conocido equipo aun no han recibido el dinero, tal y como cuentan los propios concursantes en una entrevista exclusiva que han dado a la revista Lecturas.

Aún no nos han dado el premio, existe un plazo determinado", ha señalado Alberto a la publicación. Pero, ¿en qué se van a gastar el dinero Los Lobos una vez reciban esta cantidad? "Caprichos te das sin volverte loco", asegura Manuel. "Si tienes los vicios muy seleccionados, lo que no te gastas en tabaco o cubatas, lo gastas en comer bien o viajar", opina Alberto. Otros, por ejemplo, quieren un "capricho" más cultural y conseguir conquistar sueños que siempre han estado ahí pero que por falta de tiempo o dinero no han podido llevar a cabo. "Yo me voy a comprar un piano, lo tengo elegido. Voy a contratar un profesor que me dé clases", asegura Valentín. Aunque el que más se explaya es Erundino. "A mí me hacen ilusión los viajes que vamos a hacer juntos", explica este concursante, quién también confesó hace unos meses que parte de su premio lo va a dedicar a financiar el documental del biólogo asturiano David Álvarez titulado "El ocaso del Rey", que habla de la situación que vive el salmón.

En lo que todos coinciden es en la ilusión que les hace el realizar un viaje que tienen planeado todos juntos con sus parejas. "La celebración del triunfo va a ser en la Patagonia y, después, vamos al Golfo en homenaje a la última pregunta que acertamos", apunta Erundino.

La cantidad real que van a recibir los concursantes es en realidad inferior al premio que han conseguido puesto que una parte de esos 6,6 millones se los va a llevar Hacienda. En total cada uno de los cuatro se embolsaría 1,65 millones de euros. Si restamos los impuestos al final el premio queda en 800.000 euros. Pero aún hay que descontar más. Los cuatro miembros de este equipo ya recibieron hace meses parte del premio que les debía Antena 3. Muchos de ellos dejaron de trabajar y sus ocupaciones habituales pasaron a un segundo plano cuando decidieron apostar por la televisión.