Estos son los confirmados y los descartados para entrar en Gran Hermano Vip 7

Los próximos concursantes de Gran Hermano Vip 7 son todo un secreto y de momento solo conocemos como son gracias a las siluetas, las sabanas y las pistas básicas que Telecinco da como cuenta gotas cada día. De la lista de posibles candidatos a entrar en la casa de Guadalix podemos conocer que ya habrá una joven con arte flamenco, un vidente, un caballero bien armado y poco más. Los datos que ha ofrecido la cadena de Mediaset son escuetos, pero parece que los seguidores del programa de Telecinco se han aproximado mucho a los elegidos por Gran Hermano Vip 7 para entrar en la casa.

Dentro de la interminable lista de candidatos a habitar Guadalix de la Sierra entre los que se han ofrecido, los que han contactado o los que sus representantes intentan colocar parece que tenemos que descartar a dos de ellos. Se trata de dos mujeres. La primera de ellas es Bárbara Rey, la vedette no parece dispuesta a entrar en la casa de Gran Hermano ya que desde que volviera a los platós para opinar precisamente de lo que ocurre en esa casa no se ve en la necesidad de entrar en ella para realzar sus apariciones en la televisión.

La otra candidata que se cae de la lista es Carmen Gahona. La ex mujer de Chiquetete era una de las candidatas a entrar en Gran Hermano Vip 7 que más habían sonado desde que se confirmó el comienzo del concurso para el mes de septiembre. Pero ahora parece que la ex concursante de Superivivientes no se ven con fuerzas para participar del show y ha declinado el ofrecimiento. Llama la atención que hace unos años ella misma se ofreció para ser una de las concursantes. Fue en la edición de 2015 poco después de haber participado en la edición de la isla en el caribe.

Quienes si habrían firmado ya su participación para esta nueva edición de GH Vip 7 habrían sido Anabel Pantoja, Mila Ximénez y el Maestro Joao. Estos tres serían los primeros de una larga lista que se apoya ahora en las pistas que la cadena suelta de vez en cuando en sus redes sociales, en programas como Sálvame, Socialité y Cazamariposas y en los cortes de publicidad de la cadena. Recordemos que este año ya no será posible seguir el Directo 24 horas de Gran Hermano Vip 7 de manera gratuita como sucedía en los últimos años, incluso el pasado curso pudo verse por Youtube, ahora es necesario abonarse a una plataforma de pago llamada MiTele.