Frank Cuesta duramente atacado en redes: "Es ciberacoso, son ataques ruines"

No es, precisamente, una persona que pase desapercibida y menos en redes sociales. Frank Cuesta, más conocido como Frank de la Jungla por los programas que ha protagonizado a lo largo de los últimos años, ha sido objeto hoy de lo que él mismo ha definido como un "ciberacoso". Hace varias horas el presentador de televisión dio su opinión sobre los incendios en el Amazonas y lo que dijo (dando más importancia a lo "de aquí" que a lo que pasa fuera de nuestras fronteras) no gustó a muchos. "A la gente le importa una mierda que un vecino no tenga para dar de comer a sus hijos€ pero se preocupan por una tribu a 12.000 kilómetros de distancia para quedar de activista", aseguró.

De hecho, para demostrar el acoso del que había sido víctima, el propio Cuesta utilizo su cuenta para retuitear algunos de los mensajes que le llegaban. En muchos de ellos los seguidores se metían con su exmujer, encarcelada desde hace años en Tailandia acusada de cometer un delito contra la salud pública. "Deja de pedir que ayudemos a tu mujer, habrá que dejarla pudrirse en una cárcel", le llegaron a decir.

Pasado un tiempo (varias horas desde que tuvo lugar la polémica) Cuesta decidió deshacer todos los retuits que había hecho y el propio tuit que había generado la polémica. Pero lo hizo explicando lo que había sucedido. "Ante el ciberacoso y los ataques personales tan ruines recibidos, he decidido borrar información publicada hoy. Gracias a los que habéis debatido con respeto", afirmó.

Lo cierto es que Cuesta no parece estar viviendo un buen momento en redes sociales. Hace unos días se confesó a través de un vídeo colgado en su página web que luego también reprodujo en sus distintos perfiles públicos y en el que hablaba de todo lo que había tenido que pasar con su expareja cuando ella había ingresado en la cárcel y de cómo había iniciado una nueva relación. Es algo poco habitual que Cuesta hable de su vida privada por lo que eso sorprendió a muchos de sus seguidores.

Lo que no parece que sea tan raro es que el presentador protagonice una polémica en redes sociales. De ahí que a algunos de sus seguidores no les haya sorprendido lo más mínimo lo que dijo hoy sobre el Amazonas y todo lo que rodeó la polémica. Habrá que ver cuanto tiempo tarda en pasar esta marejada.