El inesperado apoyo que ha recibido Chelo García Cortés tras sus problemas de salud

Dicen que en los malos momentos es cuando más se necesita que salgan a relucir los amigos. Algo así debe estar pensando Chelo García Cortés. La periodista del corazón no está viviendo sus días más felices. Su vuelta de la isla de Supervivientes ha supuesto varios golpes emocionales. La periodista tuvo que enfrentarse, de hecho, a todos sus compañeros de Sálvame nada más volver. Y a todo esto hay que añadir los problemas de salud que está viviendo con una fractura importante en una pierna.

La propia Cortés mostraba hace unos días a través de su cuenta de Instagram su evolución. Aún no puede caminar (ni parece que vaya a poder hacerlo en un tiempo más o menos largo) pero ya va cogiendo soltura con la silla de ruedas. Al menos eso es lo que se podía ver en las imágenes que quiso compartir con sus seguidores.

El vídeo tuvo, como suele ser habitual en todos los que cuelga cualquier persona de la fama de García Cortés, una importante repercusión en redes sociales. Fueron muchos los que lo comentaron y los que le dijeron su apoyo. Pero sorprendió un comentario por encima de todos: el de Cristina Cifuentes, la expresidenta de la Comunidad de Madrid que se vio obligada a dimitir por el caso del Máster y después de que saliera a la luz un vídeo suyo robando varias cremas en un establecimiento de Madrid.

Cifuentes no dudó en ponerle en público un comentario a la periodista. "Espero que te recuperes pronto, un beso grande", escribió Cifuentes en un mensaje acompañado de un corazón y una flor. Chelo no dudó en contestar. "Muchas gracias Cristina", acompañando también sus palabras de emoticonos de besos y otra flor.

Las últimas semanas no han sido fáciles para García Cortés. Sus compañeros fueron contra ella en un primer momento por haber sido demasiado "pelota" con la Pantoja en la isla de Supervivientes. Luego la criticaron por justo lo contrario. Todo era bueno para "darle caña" a una persona que no estaba viviendo su mejor momento. Y todo el mundo sabe que en Sálvame y en este tipo de programas los colaboradores no se caracterizan precisamente por su compasión ni por ser más comprensivos que nadie con los que hasta hace sólo unas semanas se sentaban a su lado para comentar la actualidad. Habrá que ver si en los próximos días siguen los ataques a la colaboradora.