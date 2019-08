Lara Álvarez se va de España

El nuevo proyecto de Lara Álvarez llevará a la gijonesa a las pantallas de toda Europa. La cadena para la que trabaja la presentadora asturiana, Mediaset, prepara una renovada edición del afamado concurso el Grand Prix y que llevará por nombre "Eurogames 2019". Muchos recuerdan el programa que durante algo más de una década presentó Ramón García y en el que competían varios pueblos de España para llevarse un bote final y normalmente algún premio que mejorara la localidad de alguna manera, como, por ejemplo, la renovación del alumbrado de sus calles. Las pruebas eran variadas y divertidas y sus protagonistas no eran otros que los habitantes del mismo pueblo. Los "bolos humanos", "la cucaña" o las míticas vaquillas contribuyeron a forjar uno de los programas de verano más recordados.

En esta nueva edición no solo participarán ciudades españolas si no que países como Italia también tendrán a sus localidades luchando por el gran premio final. Así ya se ha conocido que, por parte de nuestro país, y con Lara Álvarez (ahora de vacaciones) a la cabeza, participarán las localidades de Ciudad Rodrigo de Salamanca, Aranda de Duero en Burgos, Astorga de León, Mérida de Extremadura y Monforte de Lemos en Lugo. La asturiana será la gran atracción del programa que aún no tiene una cadena donde lucirse. Será un gran salto para Lara Álvarez pues será la encargad de conducir el concurso y no será, como hasta ahora, una reportera o la encargada de dar solamente el paso a las pruebas.

Además de España e Italia, los otros países que participarán serán Alemania, Rusia, Grecia y Polonia. Lara Álvarez tendrá en Jury Chechi, medalla de oro en anillas en las olimpiadas de Atlanta 96 a uno d ellos jurados del programa y el concurso será rodado en Cinecittà World en una especie de Circo Máximo que hará las veces de plató.

Ahora mismo las localidades españolas buscan concursantes. Los equipos deberán estar listos para el próximo mes de septiembre cuando comiencen las grabaciones. Los capítulos comenzarán a grabarse durante dos meses y después podrían llegar a antena para después de las navidades, una fecha en la que las cadenas apuestan por contenidos más familiares.

Lara Álvarez pasó hace unos días unas vacaciones en el sudeste asiático, concretamente en el país de Vietnam. Ella misma compartió en sus redes sociales imágenes de esos días de relax tan merecidos después de haber estado embarcada algo más de tres meses durante la grabación del concurso de Supervivientes.