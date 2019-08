Un compañero de Mila Ximénez sobre su participación en Gran Hermano Vip 7: "Va a ser muy incómoda para algunos de la casa"

Desde que ayer se daba a conocer el nombre de la primera concursante confirmada de Gran Hermano Vip 7 muchas han sido las voces que han querido pronunciarse. Como no podía ser de otra manera los primeros en hablar fueron los compañeros de la concursante, que no es otra que Mila Ximénez. En Sálvame se dio a conocer el nombre de la periodista y la encargada de hacerlo fue Carlota Corredera. Sus compañeros recibieron con aplausos y cánticos la noticia y celebraron por todo lo alto su nombramiento. Mientras, el público del programa aplaudía con fervor y coreaba el nombre de la concursante

La primera en hablar no fue otra que la presentadora de Sálvame, "Mila Ximénez de Cisneros, que juego vas a dar hija mía. Te deseo que descanses hasta que entre en la casa. Sabes que confiamos muchísimo en ti. Se que esto te pone muy nerviosa, pero te lo tengo que decir: no queremos que vuelvas hasta que ganes el concurso", dijo Carlota Corredera. Por su parte, Raquel Bollo, dijo que esperaba que Mila muestre "lo que la gente en su casa desconoce, pero que nosotros aquí sabemos que tiene. Tanto la parte de cabreo cuando esta enfadada, como la de cundo está graciosa y espero que nos deje pegados al televisor". Gema López fue escueta y solo espera que la concursante de Gran Hermano Vip 7 "de mucha guerra". Tampoco Rafa Mora se explayó mucho y deseó a Mila que sea ella misma, "que es una guerrera y que tarde por lo menos tres meses en volver". Belén Ro deseó que la líe, "que sea la protagonista de la primera bronca y que sea con Anabel Pantoja si entra en la casa. Que sea ella la que decida quienes están en su "pandi". Me quiero reír mucho con ella. Se que no lo está pasando bien estos días así que le mando mucha energía". Gustavo González, por su lado, dijo de Mila que es "una mujer muy valiente" a la vez que explicó que "no tengo dudas de que nos vamos a reír mucho contigo. Vas a dar mucho juego". El último en hablar fue Víctor Sandoval, quien compartió con Mila Ximénez unas semanas en la isla de Súpervivientes en el año 2016. "Se tu misma, para lo bueno y para lo malo. Si eres tu te vas a meter al publico en el bolsillo y serás la ganadora de Gran Hermano Vip 7", dijo el periodista.

Pero no todo fueron buenas palabras para Mila Ximénez. Antonio Montero durante la emisión de Sálvame cogió el retrato de la concursante de GH VIP 7 y dijo: "Espero que sea un gran terremoto, con momentos muy difíciles que le van a llevar a pensar en que va a abandonar, pero creo que va a ir mentalizada para superar esos momentos. Creo que va a ser una convivencia muy incómoda para algunos de la casa".