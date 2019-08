El extraño mensaje de Can Yaman de Erkenci Kus

No podía haber sido un verano mejor para Can Yaman y lo suyos. Pese a que Erkenci Kus ha sido cancelada y el actor deberá enrolarse en nuevos planes, sus vacaciones han dado para mucho. Desde mostrar su lado más deportista a desatar la locura a su paso por Italia. Can Yaman fue todo un torbellino en su estancia en Nápoles e incluso tuvo que ser asistido por el personal del hotel donde se encontraba al haberse reunido cientos de fans a las puertas del recinto.



Los días de agosto pasaron e incluso en las redes sociales compartió fotografías muy parecidas a las que su compañera en Erkenci Kus, Demet Özdemir, quiso mostrar a sus seguidores. Pronto saltaron las voces que apuntaban a que ambos podrían estar compartiendo unos días por el Mediterráneo, pero ambos pasaron del tema y no quisieron desvelar si lo que se comentaba era real. Los únicos peros a esta estancia de Can Yaman en Italia fueron el conocimiento de que Bollywood le cerraba las puertas a su primera producción internacional fuera de su país de origen, Turquía.



Pero Can Yaman ha hecho saltar las alarmas con un mensaje que nadie sabe por quién irá. El actor protagonista de Erkenci Kus publicó en su cuenta personal de Twitter el siguiente texto: "Haters gonna hate", lo que en castellano sería algo así como "Los que quieren odiar te odiarán". La figura de "los haters" son aquellos usuarios de redes sociales que siendo impertinentes escriben, normalmente con cuentas falsas, a los famosos para hacerles llegar su ira y sus malas intenciones. También podríamos tomar este mensaje como un "haz lo que quieras porque hagas lo que hagas te van a criticar". Algo asi venía a decir también una canción con el mismo titulo y cantada por Taylor Swift.





Haters gonna hate — Can Yaman (@canyaman1989) August 21, 2019

Choca este mensaje deencuando en su propia cuenta de Instagram suele ser mucho más afable, simpático e incluso muestra su lado más humano. Hemos visto muchísimas imágenes y mensajes del protagonista de la mayoría son fotografías del propio actor pasándolo bien en compañía de los suyos o en algún rodaje , pero también hemos podido ver como se entrena para tener uno de los cuerpos más deseados dentro del mundo de las series turcas.