La divertida imagen de Boom que ha vuelto a llamar la atención de Los Lobos

Los Lobos siguen presentes en Boom a pesar de que hace semanas que ya consiguieron ganar el bote y se alejaron de los focos. Pero muchos todavía se acuerdan de ellos. No en vano estos cuatro amigos venidos de diferentes partes de España se ganaron al público por su forma de ser y por sus conocimientos. Y eso es algo que hizo que muchos los consideren ya casi como miembros de su familia.



Pero si siguen presentes es, sobre todo, porque muchos se acuerdan de ellos en determinados momentos. En este sentido Erundino Alonso, uno de los miembros de este equipo, protagonizó la mejor anécdota en su cuenta de Twitter hace apenas unos días. Y lo hizo gracias a la presencia de dos personas que jugaban enfrentadas y que tenían un parecido más que razonable entre sí y, además, con Juanra Bonet, el presentador de este formato de Antena 3. El parecido no pasó desapercibido y fueron varios los que aprovecharon las redes sociales para comentarlo.





Los Lobos de Boom consiguieron hacer historia de la televisión hace varios meses, cuando lograron llevarse a casa un bote de más de seis millones de euros conseguido gracias a más de 500 programas. Pero su premio en metálico no fue lo único que ganaron . Además consiguieron una fama poco vista hasta la fecha y llevaron a su programa a audiencias que no se habían visto casi nunca en este formato.Pero también lograron batir un récord, el de permanencia en un programa de televisión en abierto. En eso son los campeones del mundo. Sin embargo su paso por el conocido programa no estuvo exento de polémica. Y esta vino de la mano de su éxito. Hay quienes criticaron que durante tanto tiempo fueran los protagonistas de la pantalla. De hecho hubo quién dudó de la legalidad del premio que recibieron. Se comentaba que Boom les mantenía única y exclusivamente por la audiencia que conseguían para el formato de Antena 3.Lo cierto es que desde que pasaron Los Lobos ningún otro concursante ha vuelto a conseguir lo mismo que ellos: batir todos los récords yPero tampoco nadie ha logrado completar dos programa seguidos. Y eso hace que muchos sospechen.