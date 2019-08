Así han reaccionado las redes al anuncio de la participación de El Cejas en Gran Hermano Vip 7: "Es un pobre panoli"

Es influencer, tiene más de dos millones de seguidores en redes sociales y acaba de una webserie en el canal mtmad de Mediaset. El Cejas se llama Diego y a partir de hoy es el nuevo concursante de Gran Hermano Vip 7 y su personaje le ha llevado a ser uno de los instagramers más seguidos y con más repercusión, lo que se dice todo un influencer.





#GHVIP7 el cejas ese ignorante, inculto y analfabeto con voz de pito, que esconde sus carencias lingüisticas y verbales tras un makarrilla de barrio y no es mas que un pobre panoli adicto que ya tiene 15.000€ mas en la cuenta by the face, poca broma pic.twitter.com/jQinE4zns7

Pues a mi personalmente me parece bien que entre el Cejas al VIP. Probablemente me caerá mal, pero me gusta que entre caras nuevas a los realitys, además no está relacionado con el mundo telecinco tipo realitys/salvame, así que será interesante ver como se mueve con ellos.