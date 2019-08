Así sorprendente paso de Can Yaman y Demet Özdemir por la versión turca de La Voz

F. I.

Los protagonistas de Erkenci Kus, Pájaro Soñador no dejan de sorprendernos. Ya conocíamos las dotes actorales de Can Yaman y Demet Özdemir, conocíamos además los principios de ella que no fueron otros que como Cheerleader de un equipo turco de baloncesto, pero es que ahora nos sorprender cantando. Ambos pasaron por sorpresa por la edición turca de La Voz. ¿Se habrán dado la vuelta los coach del programa? Pues para saberlo tienes que darle al play. Aquí te dejamos su participación durante la emisión del programa turco.

A juzgar por lo que hemos visto no se les da nada mal esto de cantar y ambos se lo pasaron en grande. Can Yaman es todo un fenómeno de masas no solo en su país, si no en medio mundo. En los últimos meses se lo ha pasado fenomenal durante sus vacaciones en Italia. Napoles era un hervidero cada vez que el protagonista de Erkenci Kus ponía un pie en las calles de la ciudad italiana. El hotel se quedaba pequeño, los trabajadores de las instalaciones tenían que hacer las veces de recepcionistas y seguridad, eran casi los guardaespaldas del actor. Nadie se quería perder los pasos de Can Yaman por Italia. Mientras, el actor, sigue buscando nuevos proyectos que a buen seguro no le faltarán vista la cantidad de seguidores que tiene por todo el mundo.

En cuanto a la otra de las flamantes figuras de la televisión turca y coprotagonsita de Erkenci Kus, Demet Özdemir, no sabemos que hará con su futuro, pero tampoco nos preocupa porque trabajos no le van a faltar. Estas vacaciones por el mediterráneo dieron para mucho y ahora ambos emplearán sus fuerzas en encontrar un futuro mejor.

Recordemos que el próximo domingo los fans de Erkenci Kus tienen una cita en Cuatro con el programa que la cadena de Mediaset dedica a los viajes, Viajeros Cuatro. En el episodio de esta semana los reporteros descubrirán Estambul y tendrán la suerte de meterse de lleno en el rodaje de la serie y por consiguiente tendrán la oportunidad de ver de cerca a Can Yaman y a Demet Özdemir. Sabemos que se trata de una oportunidad única de ver un poco más de cerca a estos dos actores tan queridos por el público de Divinity que aguarda ahora además a que la nueva serie de Can Yaman, Dolunay, se pueda ver. Todo apunta a que será tras el final de Erkenci Kus cuando la cadena especializada en series turcas de el pistoletazo de salida a la serie protagonizada por el actor turco.