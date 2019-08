Esta es la cantidad de dinero que cobra por cada evento al que asiste el ganador de Supervivientes

Omar Montes se hizo con el título de ganador del concurso Supervivientes y ya ha conseguido lo que muchos intentan cuando participan en un programa de estas características: que suba por las nubes su caché: el dinero que se cobra por asistir a un evento o una fiesta. Hace sólo unos días Kiko Hernández, uno de los colaboradores de Sálvame explicaba la cantidad que se lleva Montes cada vez que va a una discoteca o a la inauguración de cualquier tipo de establecimiento comercial: unos 8.000 euros por sólo unas de trabajo. Por dejar que le vean, que se acerquen a él y que le hagan unas fotos.

La participación de cualquier tipo de famoso en un reality del tipo Supervivientes suele tener consecuencias más allá del importante premio en metálico que consigue quién se alza finalmente con el triunfo. Y es que lo más importante no es (o al menos no sólo) el premio que otorga la organización del concurso. Lo mejor para quienes participan es la gran cantidad de "puertas" que se abren después del programa.

De hecho el universo Mediaset "vive" durante meses de Supervivientes. Hasta que empiece otro concurso de este tipo (el Gran Hermano después del verano) todos los formatos de la pequeña pantalla tanto de Telecinco como de Cuatro, aprovechan a los que han pasado por la isla más famosa de la televisión para hacer audiencia. En este sentido se repiten las entrevistas y los "líos" entre los concursantes que no sólo viven de la pequeña pantalla. Su fama va más allá. Y ahí es donde entran los "bolos" por los que personas como Omar Montes podrían ingresar unos 8.000 euros.

Un dinero que, si se tiene en cuenta que los eventos apenas duran cuatro horas, podría suponer gratificaciones de hasta 500 euros por hora. Su nivel de vida se puede demostrar con un solo detalle. Dicen los que le conocen que en una de sus participaciones en televisión apareció con un collar de casi 100.000 euros de coste. Algo que sólo se podría pagar con muchos bolos hechos en discotecas de toda España.

Montes ya era conocido antes de ir a la isla. Durante varios meses estuvo saliendo con Chabelita, la hija de Isabel Pantoja. Además este no era su primer reality. Montes ya había participado en Gran Hermano Vip, la edición de famosos de la casa más conocida de la televisión. Fue ahí en donde en buena medida se ganó a los que se convirtieron sus fans.