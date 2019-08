Críticas a una presentadora de Sálvame por un desafortunado comentario "fuera de lugar"

Durante más de cuatro horas en directo no es de extrañar que en algún momento de toda la jornada se escapen comentarios que son, cuanto menos, desafortunados. Eso es lo que le pasó el pasado viernes a Nuria Marín, la presentadora suplemente que este verano está en algunas ocasiones al frente de Sálvame y que se dio a conocer precisamente gracias a su labor de conductora del programa Cazamariposas en Divinity. En un momento dado casi al final de la tarde Marín dio paso a un vídeo en el que se hablaba de cómo estaba pasando las vacaciones Victoria Federica, la hija de la Infanta Elena. Y fue entonces cuando tuvo lugar el comentario de la polémica.

En el vídeo en el que se relataban los días de descanso de la sobrina del Rey Felipe VI se podía ver a una joven disfrutando de un concierto de una forma desenfadada. Pero a Marín no le gustó demasiado lo que vio. "No puedo entender que siempre nos intenten vender a esta chica como un icono de la moda si en el vídeo se ve que iba toda zarrapastrosa, no se cómo se atreve a ir así", afirmó la conductora del programa tratando después de suavizar sus palabras.

Pero ya era demasiado tarde. Su afirmación sobre la joven no pasó desapercibida ni en casa (muchos fueron los que la criticaron incluso a través de las redes sociales por lo que había dicho) ni en el propio plató de Sálvame en donde hasta Kiko Hernández, que habitualmente es muy dañino en sus comentarios sobre los famosos de los que se habla en el programa, criticó lo que había dicho.

"Es una chica joven que va aun concierto a bailar y a pasárselo bien. Lleva una camiseta y unos vaqueros. No entiendo que es lo que hace mal o porque hay que criticar eso", sentenció en una reflexión aplaudida por quienes consideran que en ocasiones los medios frivolizan con la mujer y la necesidad de ir siempre guapa y perfecta. "No me refería a eso", quiso puntualizar después la presentadora.

"Lo que yo quiero decir es que luego a esta chica se la vende a través de las revistas diciendo que es una joya del estilo y que hay que fijarse siempre en ella y yo de verdad que no lo veo, no me gusta como viste", sentenció poco antes de despedir el programa y con él la polémica del día.