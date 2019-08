El emocionante nuevo proyecto con el que sorprende uno de Los Lobos de Boom

Poco hemos tardado en volver a ver a Los Lobos de Boom. Y es que si algo tiene de bueno haber conseguido convertirse en los concursantes más famosos de la televisión eso es, sin duda, que tus fans van a poder seguir disfrutando de ti. Y eso es lo que pasa con los cuatro amigos que hace apenas unas semanas consiguieron batir todos los récords de la televisión llevándose a casa el premio más grande de los últimos años. Se embolsaron seis millones de euros que tendrán que repartir ahora entre ellos pero que sin duda les cambiaron la vida.

Algunos de esos cuatro amigos van a tener ahora que afrontar una realidad un poco incómoda, eso sí. Varios tuvieron que renunciar a su puesto de trabajo por el mero hecho de que la televisión les llevaba demasiado tiempo. No podían dedicarse prácticamente a otra cosa que no fuera preparar los programas de Boom. Pero, eso sí, a buen seguro que proyectos no les van a faltar. Como muestra esta misma semana nos hemos enterado del nuevo y emocionante proyecto que va a afrontar Erundino Alonso, uno de los miembros de Boom más conocido y querido por el público en general: va a ser pregonero de las fiestas de Guadalajara en Septiembre.

De hecho no puede haber mejor homenaje en la tierra que ser pregonero del momento más importante del año por lo que no es de extrañar que Alonso esté emocionado.

Pero Alonso no es ni mucho menos el primero que recibe ese inmenso cariño del público. Hace varios meses abandonaba el programa de forma precipitada José Pinto, el ganadero salmantino que está en la memoria de todos. El propio concursante explicaba que no podía estar más tiempo alejado de su gente y de su trabajo. Desgraciadamente fallecía poco después.

Lo cierto es que durante el tiempo que estuvo fuera del programa Pinto aprovechó para visitar varios pueblos en los que, agradeciendo su eterna defensa del medio rural, le invitaban a quedarse para que pudiera dar pregones o disfrutar de las fiestas patronales.

Pero aún hay otro proyecto más que en unos pocos días va a volver a unir a Los Lobos de Boom, se trata de un viaje que, tal y como habían prometido, van a impulsar ellos mismos y que les va a llevar a, entre otros destinos, la Patagonia argentina en donde van a poder disfrutar de momentos de paz y tranquilidad.