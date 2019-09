Belén Esteban zanja la polémica sobre su futuro laboral: "No me puedo permitir no trabajar"

Belén Esteban zanja la polémica sobre su futuro laboral: "No me puedo permitir no trabajar"

Belén Esteban es uno de los rostros más conocidos (por no decir el que más) del panorama televisivo y del 'famoseo' de España. La colaboradora ha estado de vacaciones y ahora ha regresado a la primera línea con varios bombazos que no han dejado indiferentes ni a sus compañeros de "Sálvame" como a la audiencia (como es habitual en sus declaraciones).

Belén Esteban se ha sentado este sábado en el Deluxe y su testimonio no ha pasado desapercibido. Lo primero que ha querido hacer nada más llegar al programa de Telecinco ha sido desmentir todos los bulos que se han sucedido durante el tiempo que la ex de Jesulín ha estado de vacaciones. El más sonado ha sido que Belén Esteban había sido despedida de Telecinco, un mensaje que se repite año tras año.

"Yo sigo en mi programa Sálvame, a mí no me han echado de Mediaset, ni me voy de mi programa, ni me voy al programa Viva la vida" empezaba diciendo Belén Esteban y lo cierto es que lo ha hecho de forma tranquila, por lo que podemos entender que sus vacaciones le han servido para tranquilizarse y desconectar, ya que también ha asegurado que después de la boda acabó muy cansada del ritmo que había llevado los últimos meses. "Es verdad que llega un momento que dices: no sé si algún día quitarme de algo, pero yo no me puedo permitir no trabajar, tengo que trabajar" ha asegurado. También ha confesado que aunque tuviera un nivel económico alto y pudiera estar sin trabajar: "No dejaría mi trabajo pero trabajaría menos días, tendría que planteármelo".

La colaboradora también ha hablado de la situación en la que está con Toño Sanchís. Como es habitual en ella, Belén Esteban ha soltado un bombazo que no ha dejado indiferente a nadie. "Soy propietaria de la casa de Toño Sanchís desde el 17 de julio. Mi nombre ya figura en las escrituras" por lo que asegura que: "Lorena Romera y Toño Sanchís son 'okupas', la casa está a mi nombre. Él ha dejado de pagar la casa once meses antes de que figurara mi nombre". También ha querido advertir de lo que les sucederá si no abandonan el inmueble cuanto antes. "Si no se van en el mes de septiembre, irá la policía judicial. Los juzgados de Torrejón tienen que dar traslado a los de Majadahonda, pero todo está en trámite ya". También ha reconocido que a partir de este mes pone en manos de sus abogados las demandas por lo criminal que les va a poner a Toño Sanchís y a Lorena Romero, asegurando que: "Voy a por todas".