El nombre del nuevo concursante de Gran Hermano Vip 7

Queda cada vez menos para que comience Gran Hermano Vip 7 y poco a poco vamos conociendo a todos los nombres de los nuevos concursantes del programa de Telecinco. En las últimas semanas hemos visto como la cadena de Mediaset nos desvelaba algo que todo el mundo esperaba como las entradas de Mila Ximénez y Anabel Pantoja o nos sorprendía con otros nombres con los que nadie contaba como El Cejas. Las primeras elecciones hicieron que algunos se echaran las manos a la cabeza, incluso compañeros de la periodista de Sálvame avisaban al resto de habitantes de la casa de lo que se van a encontrar con Mila en ella.

Los protagonistas son los que ya están confirmados, también aquí hablamos en su día del último de los concursantes que ha sido confirmado. Adara entraba en las quinielas, como también lo hacía Bea Retamal, la ex ganadora de la edición de desconocidos de hace un par de años. Ahora el nombre del que vamos a hablar nadie cuenta con él, pero en las últimas semanas ha ganado fuerza en los platos y su nombre puede estar encima de la mesa. Al parecer los problemas económicos que vive el personaje del que estamos hablando podrían empujarle a entrar en la casa.

El candidato a entrar en Gran Hermano Vip 7 no es otro que Antonio David Flores. En las últimas horas hemos conocido que el ex de Rocío Carrasco se enfrenta a una petición de tres años de prisión por falsear ingresos para no pagar la pensión a su ex mujer. Ahora al ex Guardia Civil le podrían caer además multas por cantidades que se acercan a los 60.000 euros. La entrada en un concurso como el de la casa de Guadalix puede reportar a cada participante unas cuantías estratosféricas. Por ejemplo, Isabel Pantoja se embolsó 80.000 euros por cada semana de concurso. Pero es que Kiko Rivera se llevaba 45.000. El último premio fueron 200.000 euros para el ganador, una cantidad que a cualquiera le sacaría de un apuro.

En Gran Hermano Vip 7 estas cantidades quizás no se repitan porque hasta el momento no han salido nombres tan sumamente de interés como los del clan Pantoja. Aun así, el dinero que Antonio David puede ganar si finalmente accede a entrar en la casa vendría muy bien al ex de Rocío Carrasco y también a las audiencias de Telecinco puesto que el otro clan que le funciona muy bien a la cadena de Mediaset es el de la familia de la tonadillera fallecida.