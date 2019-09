Can Yaman tentado por un nuevo proyecto: esto es lo que sabemos

El verano ha sentado fenomenalmente bien a Can Yaman y las alegrías parece que vuelven a llegarle tras la cancelación de Erkenci Kus, Pájaro soñador. Tras pasar unas vacaciones que le han llevado a ser perseguido por las fans por las calles de Nápoles y a tener que refugiarse en su hotel ahora Can ha vuelto a su país, donde también es toda una celebridad, pero donde puede pasear más tranquilo.



En las últimas semanas Can y su compañera de rodaje Demet Özdemir se dejaron ver en la televisión española. Su paso por Viajeros Cuatro: Estambul fue todo un éxito y cosechó algo más de 800.000 espectadores. No deja de sorprender a todo el mundo el tirón que tiene la pareja y eso no ha pasado desapercibido para los grandes estudios turcos de producción. En los últimos días se había rumoreado con la posible repetición de una serie al estilo Erkenci Kus y con Can y Demet como protagonistas. Todo surgió en la prensa turca, pero pronto los productores de la misma serie descartaron la idea. Eso sí, otro productor otonomano, Birol Güven, recogió el guante y puede que haya lanzado una propuesta a Can Yaman.



Birol Güven, quien conoce a la perfección el mundo de las series turcas no ha dudado en subir a sus cuentas en redes sociales una foto en compañía del actor del momento. El también guionista hizo una declaración de intenciones al compartir esa foto con Can Yaman y los rumores estallaron. Tras el final de Erkenci Kus el actor recibió ofertas de publicidad y series de televisión, pero esta repentina reunión con el productor Birol Güven no estaba en sus planes. El empresario turco, que actualmente se ocupa del rodaje de la serie Eighties, volverá a las pantallas nuevamente con un proyecto en el que podría estar Can Yaman, el mensaje que acompañaba a esa foto no era otro que: "¡Qué pasará!".





Lo cierto es quepuede tener una infinidad de proyectos encima de su mesa. De momento no deja de participar en infinidad de comerciales y programas de otras cadenas que hacen que su popularidad aumente. Hace unos días veíamos como cantaba en la versión turca de La Voz. Las opciones del actor van a ser grandes puesto que las grandes productoras ya se frotan las manos al ver como su participación en los proyectos puede aumentar exponencialmente su audiencia.es todo un valor en alza en el mundo del cine y la televisión.