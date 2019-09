Can Yaman habla en una entrevista de sus planes tras Erkenci Kus

Can Yaman no para. Desde que se anunció el final de Erkenci Kus el actor turco ha tenido tiempo para hacer infinidad de cosas y mucho tiempo libre para pensar a qué va a dedicar su futuro si las cosas no salen como el espera en el mundo de la actuación. El actor desveló en una entrevista otorgada a una televisión albanesa muchos de los interrogantes que envuelven su vida, este es un estracto de la entrevista en la que Can Yaman estaba acompañado de Demet Özdemir para la que además no tiene ni una sola mala palabra.

- ¿Es verdad que tu familia es albanesa?

- Mi ascendencia es albanesa, tengo raíces en Yugoslavia, mi abuelo es de Pristina (Kosovo), mi abuela de Skopje (Macedonia) y la familia de mi padre habla albanés cuando están juntos. No conozco a toda mi familia, pero los tíos de mi padre, sus hijos, mis abuelos, hablan albanés.

- Pero no hablas albanés...

-Aprendí italiano en la escuela secundaria y en un viaje a Tirana que duró un mes lo pude perfeccionar porque allí todos lo hablan así que puedo decir que hablo turco, inglés e italiano.

- ¿Qué te gusta de Albania?

- La comida de mi abuela albanesa era la mejor, ella hace los mejores borek (empanada de queso normalmente feta) del mundo. Nunca tengo suficiente. También hace increo trottet con yogur, salsa con ajo, carne, una delicia. Siempre me ha gustado mucho la comida albanesa.

- ¿Piensas en estudiar algo además de ser actor?

- La educación es un derecho, cada uno debería ser libre de estudiar lo que quisiera, medicina, ingeniería, derecho, arquitectura, pero también debemos educarnos nosotros mismos. Hay que experimentar, he estado en Italia, en América, todo nos enriquece. Elegí estudiar derecho y fue un privilegio. Nosotros, los actores estudiamos todos los días, grabamos como unas veinte páginas diarias, hay que memorizar mucho.

- Haces muy buena pareja con tu compañera Demet Özdemir...

- Demet es maravillosa, su físico es tan flexible que cuando grabamos alguna escena de baile hace cosas realmente increíbles. Bueno yo intento ser un atleta, me viene muy bien para ser actor.

- ¿Qué harías si no fueras actor?

- Bueno, tengo una pequeña agencia laboral. Somos tres socios, nunca sabes lo que puede pasar, no puedo pensar que esto puede durar toda la vida. Tener la oficina de abogados listas es también prepararme para un futuro. Lo veo lejos, no te voy a engañar quiero centrarme en la actuación, pero no puedo despistarme del mundo en el que vivo.

-¿Qué te gustaría hacer ahora mismo?

- Estudiar nuevos idiomas, quiero hacer cosas y aprender mucho de la vida. Quisiera sentirme cerca de Dios en conocimientos, pero hay que aceptar nuestro destino, no podemos huir de él.

- ¿Vas a continuar teniendo ese pelo tan bonito?

Lo donaré, a veces hacemos bromas al respecto. No se lo que voy a hacer, pero si que me pregunto como me veré cuando lo corte.