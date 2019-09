La aplaudida y feroz crítica de Carlos Herrera a los reporteros de Cazamariposas que se mofaron de la desaparición de Blanca Fernández Ochoa

El pasado miércoles se halló en la zona del pico de La Peñota, cerca de Cercedilla, el cadáver exesquiadora desaparecida Blanca Fernández Ochoa. Su desaparición fue comunicada el sábado por la Policía Nacional, que la difundió por todas las redes sociales. Así, indicaba que la medallista olímpica había desaparecido una semana antes, el día 23, y que fue vista por última vez en Aravaca.

Desde el anuncio de la desaparición de Fernández Ochoa, fueron muchos los medios que se hicieron eco la noticia y siguieron al minuto el trabajo de la Guardia Civil en su búsqueda de la exesquiadora. Entre ellos, el programa de Telecinco "Cazamriposas". Dos trabajadores del programa televisivo se encuentran en el centro de la polémica tras los comentarios desafortunados que subieron a las redes sociales sobre este suceso. Sergio Silva compartió un vídeo junto a su compañera, Irene, en el que decían en plena búsqueda de Blanca Fernández Ochoa: "Estamos en un momento de relax y tenemos una pregunta. Todo el mundo está como muy serio, muy en el tema, y a Irene y a mí nos da un poco igual. ¿Somos malas personas o no?".

Como era de esperar, los periodistas recibieron críticas muy duras una vez el vídeo se hizo viral, algo que es lo que buscaban. 'Cazamariposas' se ha disculpado: "El equipo quiere mostrar todo su apoyo a la familia de Blanca Fernández Ochoa en estos duros momentos y lamentamos los comentarios desafortunados de nuestros compañeros en redes sociales que, por supuesto, no compartimos".

Sus palabras han generado el rechazo masivo de los usuarios, que así lo han expresado a través de las redes sociales. A las críticas también se han sumado profesionales del mundo de la comunicación, como Carlos Herrea, quién ha lanzado un duro comentario a través de la Cope contra los dos reporteros de Cazamariposas, en el que los tacha de "imbéciles". "Mira chaval, vosotros no sois malas personas. O no lo sé, porque no os conozco. Lo que sí sé es que sois imbéciles. Imbéciles porque hacer comentarios de ese tipo no os aporta nada. Es que son ganas de desgastarse, ganas de que aparezca yo y os diga que sois imbéciles, de que aparezcan otros y os digan lo que sois€ Porque nadie va a seguir diciendo ¡qué audaces!, ¡qué rompedores! ¡qué talento cómico! !qué performance han hecho!, !qué otra lectura de la realidad!€ Allí estaban buscando a una persona que desgraciadamente ha aparecido cadáver, ¿y vosotros andáis con risitas de adolescentes tontos? ¿y vosotros trabajáis en la televisión? No sé por cuánto tiempo. Aprended que estas cosas no os aportan ningún laurel especial. No sirven para nada. Solamente para que os digan lo que sois. Espero que reflexionéis", comentaba.



La disculpa de Sergio Silva

El propio Sergio Silva decidió pedir disculpas públicamente a través de sus redes sociales. "Mis más sinceras disculpas a la familia de Blanca Fernández Ochoa y a todo aquel que se haya sentido dolido por mis desafortunadas palabras en mis redes sociales el pasado lunes 2 de septiembre", escribía en un comentario que en Twitter acumula casi 3.000 respuestas, de las cuales prácticamente todas son críticas hacia la actitud del reportero.