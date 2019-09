Estos son los canales de televisión más vistos por Comunidades Autónomas

La batalla por las audiencias se recrudece con la llegada del mes de septiembre. Las cadenas vuelven tras los programas veraniegos y lo hacen con sus caras habituales. Esta misma mañana Susana Griso, Ana Rosa Quintana y Antonio Ferreras han vuelto a ocupar las sillas que durante estos últimos meses dejaron en manos de sus sustitutos. Este verano no hemos tenido un realitie como si tendremos a partir de mediados de septiembre. Desde hace unos años los programas del verano ya no son como los de antes. Acostumbrados a concursos infantiles, programas de música, variedades, entrevistas de otro tipo y muchas apuestas "refrescantes", ahora las cadenas siguen el patrón con el que en invierno intentan comandar las audiencias, Espejo Público, El programa de Ana Rosa y Al rojo vivo siguen en verano siendo iguales, pero con otros presentadores.

Las cadenas quieren dar un golpe encima de la mesa y ahora lo pueden hacer a sabiendas de cómo triunfa la competencia gracias a la métrica de las audiencias minuto a minuto. En España somos de gatillo fácil y cambiamos rápidamente de canal, pero siempre hay alguna cadena que se lleva el gato al agua. La más vista de todas es Telecinco, que gana en muchísimas Comunidades Autónomas por delante de Antena 3 y TVE. Ahora la cadena de Mediaset ha sabido colocar sus productos en la mayoría de casa. Con una apuesta que se basa en la información desenfadada y el entretenimiento de la mano de sus programas estrella como Gran Hermano, en cualquiera de sus variantes y en el concurso más seguido de la televisión, Pasapalabra. Por eso Telecinco se afianza en 11 de las 16 Comunidades Autónomas de las que tenemos datos. Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Extremadura, Madrid, Andalucia, Murcia, Canarias, Islas Baleares son tierra de la cadena de Mediaset.

Por su parte Antena 3 se ha hecho fuerte en Aragón y Castilla La Mancha y comparte con Telecinco el territorio de la Comunidad Valencia. La cadena vive de sus concursos, Ahora Caigo, Boom, Me suena tu cara me suena, La ruleta de la suerte€Desde hace años Antena 3 se ha desligado de la prensa del corazón, los realities y de los talent shows que tan bien le funcionan a Telecinco. Su apuesta parece no haberle salido mal y ha ganado en muchas de las franjas a su rival más directo.

En cuanto a la cadena pública TVE1 ha quedado relegada y solo se hace con las audiencias en La Rioja y Castilla y León. Los continuos cambios que vive el ente público no han favorecido a su audiencia. Por último, solamente una cadena autonómica se ha colado entre las más vistas y no es otra que TV3 en Cataluña.

Fuente: DataCentric