La afición que comparten Can Yaman y Demet Özdemir de Erkenci Kus

Con la llegada del nuevo curso y el final de las vacaciones los protagonistas de Erkenci Kus pasan ahora sus días de nuevo en Turquía. La serie que tan buenas noticias ha dado a los seguidores de Divinity y que oficializaba su fin a comienzos del mes de agosto, aunque en España se seguirá emitiendo hasta el mes de octubre, ha dejado huérfanos a Can Yaman y Demet Özdemir. Mientras el primero busca un nuevo proyecto que le llene profesionalmente, la segunda aprovecha el tiempo para disfrutar de sus aficiones.

De todos es sabido que a Can Yaman le pirran los deportes. Le hemos visto entrenar en infinidad de ocasiones y hemos sido testigos de su cambio físico que ha dejado a muchos con la boca abierta. El pasado fin de semana se celebró una de las jornadas de clasificación para la Eurocopa 2020 en las que participan todos los países de la zona euro como España, Italia, Francia o Inglaterra y cómo no algunos más pequeños como Andorra que curiosamente fue la rival de Turquía, el país de origen de Can Yaman y Demet Özdemir. El combinado otomano se enfrentó en el Vodafone Park de Estambul a uno de los equipos menos potentes del mundo, pero los compatriotas de los protagonistas solo pudieron ganar por un gol a cero y en el último minuto.

En ese partido y disfrutando de la victoria de su país se encontraban, no sabemos si juntos o por separado, queremos pensar que lo primero, nuestros dos protagonistas. Can Yaman compartió a lo largo del encuentro una imagen en la que se podía apreciar su mano y un monumental anillo con un águila en el centro. Lo de llevar complementos es algo que el actor a copiado de su personaje en Erkenci Kus ya que como él mismo confirmó en una entrevista antes no era algo que le gustase demasiado.

En el mismo instante que Can Yaman reproducía esa imagen en los stories de su Instagram Demet Özdemir hacia lo propio en su cuenta en la misma red social. La actriz compartía, eso sí, una fotografía en la que ella era la protagonista y en la que lucía una camiseta de la selección turca.

No sabemos si ocupaban asientos separados o por el contrario se encontraban juntos en la zona vip del estadio turco, lo que sí sabemos es que ambos lo estaban pasando muy bien, quizás más por el ambiente que por el partido, pero vemos como los dos comparten aficiones.