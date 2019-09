La manía que acaba de confesar uno de Los Lobos de Boom a sus seguidores

No descubrimos ningún misterio si decimos que una de las pasiones más conocidas de uno de Los Lobos de Boom es el cine. Manu Zapata es más que un simple aficionado a la pequeña pantalla. Desde hace meses colabora con varios medios de comunicación comentando las películas que ve en la gran pantalla y eso se notaba especialmente durante su paso por Boom cuando en el programa había alguna pregunta relacionada con el séptimo arte. Pero como todo gran fan también tiene sus "manías". Una de ellas la confesaba hace días en Twitter como respuesta a uno de sus seguidores.

Y es que Zapata a pesar de que es un enamorado de todo tipo de películas (o quizá precisamente por eso), asegura que no ve nunca los trailers de las películas: esos pequeños vídeos en los que se nos muestra qué es lo que va a suceder a lo largo del lartometraje en cuestión. "Intento no verlos antes de las películas para no formarme una opinión antes de verlas", aseguraba el propio Zapata.

Lo cierto es que este navarro ha conseguido convertirse en uno de los concursantes más conocidos de la historia de la televisión en España. Y no es para menos. Zapata fue, durante los dos años que Los Lobos formaron parte del programa Boom de Antena 3, el portavoz de este grupo de cuatro amigos que se jugaban un premio histórico y que al final consiguieron embolsarse el mayor premio de entregado por un canal de televisión en España: casi un millón de euros de premio cada uno que los concursantes tuvieron, eso sí, que compartir finalmente con Hacienda. El ministerio público se llevó gran parte de ese premio en forma de impuestos.

La audiencia no ha tenido todavía tiempo de echar de menos a Zapata. No en vano este concursante ha venido participando en varios programas de Antena 3 a lo largo de los últimos meses. En uno de ellos (Espejo Público) llegó a intervenir de hecho para contar delante de todo el país cómo habían sido y las consecuencias que habían tenido las inundaciones que afectaron a su pueblo, Tafalla, y que incluso se llevaron por delante varias propiedades de su familia con el consiguiente disgusto.

Y todo sucedió, además, en la misma noche que Zapata y sus amigos se llevaban el premio millonario en Boom. Coincidencias de la cara y la cruz de la vida.