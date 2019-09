Lara Álvarez presume de hermano

No es la primera vez que Lara Álvarez demuestra su amor hacia su hermano Bosco, pero es que ahora, tras haber pasado tanto tiempo en Supervivientes y comenzar casi al mes siguiente con Gran Hermano Vip 7 poco tiempo le va a quedar a la gijonesa para disfrutar de los suyos. La presentadora ha compartido una publicación en la que se la puede ver muy cariñosa con su hermano Bosco. Hace tiempo que ambos han demostrado ya su buen feeling y un amor fraternal que no siempre es igual en todas las familias. La asturiana demuestra siempre que puede el cariño que guarda a su familia. De hecho, la imagen no es ni de la propia periodista, sino que se trata de una imagen que subió el propio Bosco con un mensaje dedicado a Lara: "una de las tres mujeres de mi vida, quien me conoce sabe perfectamente quienes son".

Lara Álvarez ha vuelto a Telecinco para embarcarse de nuevo en la conducción de un reality. Ahora toca Gran Hermano Vip 7 y la asturiana será una de las encargadas de las galas y de la conducción del programa. Estará al lado de dos fijos en los carteles de Mediaset, Jorge Javier Vázquez y Jordi González. En los últimos meses se cayó de la lista Sandra Barneda que busca ahora nuevos proyectos al haber terminado también con su faceta de presentadora en Viva la vida. Tras el verano la vuelta de Emma García ha relegado a un segundo plano a la presentadora que estuvo al pie del cañón durante las vacaciones de los principales presentadores.

Sandra Barneda se ha quedado compuesta y sin programa. Antes tenía la posibilidad de conducir las galas de los domingos de Supervivientes, pero la vuelta de Jordi González le ha cerrado esa puerta. Para bien de Lara Álvarez su lugar parece no estar en peligro. La faceta de la asturiana en la isla de Supervivientes, las buenas sensaciones que transmite y su buen talante con los concursantes le han garantizado un lugar fijo en los realities. Como Lara no hay ninguna para llevar de calle las rondas en las que los concursantes se jugaban la inmunidad y también los momentos difíciles con las nominaciones y las expulsiones. Llevar un programa es muy complicado y hacerlo a tantos kilómetros de distancia con el plato del concurso es algo más difícil todavía. La gijonesa ha aprobado con nota y seguiremos viéndola en Gran Hermano Vip 7 al menos tres meses más.